Байден заявил, что делает Путина "опаснее"

Американский лидер Джо Байден заявил, что у президента России Владимира Путина есть некие "проблемы".

Президент США Джо Байден, и ранее не отличавшийся корректностью в некоторых заявлениях, заявил, что у Владимира Путина есть "проблемы". Такую цитату хозяина Белого дома приводит пресс-пул.

Вдаваться в детали, что же он имеет в виду, Байден не стал, но заметил – "проблемы" делают президента России опаснее.

"Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней", - цитируют слова Байдена американские журналисты.

В сообщении пресс-офиса Белого дома сказано, что это заявление президента США относится к ранее состоявшемуся саммиту с Путиным.

Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. "Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит", - заявил Байден, передает РИА Новости.