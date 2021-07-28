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Байден заявил, что делает Путина "опаснее"

28 июля 2021, 00:25  •  137 • Политика
Американский лидер Джо Байден заявил, что у президента России Владимира Путина есть некие "проблемы".
Президент США Джо Байден, и ранее не отличавшийся корректностью в некоторых заявлениях, заявил, что у Владимира Путина есть "проблемы". Такую цитату хозяина Белого дома приводит пресс-пул.
Вдаваться в детали, что же он имеет в виду, Байден не стал, но заметил – "проблемы" делают президента России опаснее.
"Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней", - цитируют слова Байдена американские журналисты.
В сообщении пресс-офиса Белого дома сказано, что это заявление президента США относится к ранее состоявшемуся саммиту с Путиным.
Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. "Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит", - заявил Байден, передает РИА Новости.

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