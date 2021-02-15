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Байден завладел рычагом давления на Россию - СМИ

15 февраля 2021, 21:55  •  109 • Политика
Джозеф Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Демократы смогли лишить Москву ключевого преимущества, считает обозреватель
Достижение соглашения между Россией и Соединенными Штатами о стратегических вооружениях дает американскому лидеру Джо Байдену возможность заняться важнейшими ключевыми вопросами в оказании давления на Москву. Такое заявление сделал обозреватель Эли Лейк.
Как отмечает журналист, во время президентства Дональда Трампа основная стратегия Вашингтона сводилась к силовому давлению в отношении РФ для ограничения вооружения, не попадающего под СНВ-3, путем различных санкций и блокировок. Многие американские эксперты утверждали, что в прежнем соглашении содержался исчерпывающий перечень всех видов вооружения для США, в то время как для российской стороны список он был заполнен менее чем наполовину.
Однако продление соглашения на пятилетний срок позволило Штатам пойти по более позитивному для себя развитию событий. По словам американского госслужащего Райана Талли, возглавлявшего должность главы Совета нацбезопасности по РФ и Европе при Трампе, теперь у российской стороны будет меньше возможностей для того, чтобы потребовать от Штатов уступок при заключении новой сделки.
Обозреватель уверен, что затягивание переговоров по вооружению дало бы России возможность воздействовать на Штаты – к примеру, если Белый дом начал бы настаивать на освобождении политзаключенных и "вмешательстве" РФ на территорию Украины, в ответ Кремль смог бы пригрозить отказом от СНВ.
"Вариант этой дилеммы мучил дипломатию администрации Обамы с Россией в первый срок", – пишет обозреватель в Bloomberg.
Также журналист заявил, что после продления СНВ-3 у Байдена появилось в распоряжении возможности для усиления "жестких антироссийских санкций".
"Все это говорит о том, что у Байдена есть много возможностей для выполнения своего обещания о жесткой политике в отношении России. Избегая переговоров с Москвой о контроле над вооружениями, президент также устранил сильное искушение ослабить эту политику", – считает Лейк.
Ранее Путин выразил одобрение действиями Белого дома после продления соглашеия по СНВ-3.

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