Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Решение будет обставлено так, чтобы Москва не восприняла это за свое достижение

США будут давить на руководство Украины, чтобы оно пошло на уступки и предоставило Донбассу часть автономных прав. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на свои источники в американском руководстве.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным каждый шаг главы США Джо Байдена по урегулированию украинского кризиса будет похож на путь по минному полю, поскольку ему придется учитывать интересы разных сторон.

В частности, задача Белого дома – склонить Киев дать Донбассу часть автономии, как это и прописано в заключенных при посредничестве стран ЕС Минских соглашениях. Но сделать это так, чтобы у Москвы не создалось впечатления, что ей идут на уступки, чтобы она не попыталась добиться большего.

То же время, Байдену нужно поддерживать идею о вступлении Украины в НАТО, хотя Путин и требует от западного сообщества отказаться от подобных шагов. При этом высокопоставленные чиновники США признают, что в ближайшее десятилетие Киев не получит членства в НАТО.

Переговоры Путина и Байдена состоялись вечером 7 декабря. Значительное внимание стороны уделили ситуации вокруг Украины. Несмотря на радостные заявления президента Украины Владимира Зеленского, Киев, судя по всему, остался недоволен итогами российско-американского саммита. Теперь Незалежная рассчитывает на жесткую позицию нового канцлера Германии.