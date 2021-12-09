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Байден заставит Киев дать автономию Донбассу – AP
09 декабря 2021, 12:20 • 239 • Политика
Решение будет обставлено так, чтобы Москва не восприняла это за свое достижение
США будут давить на руководство Украины, чтобы оно пошло на уступки и предоставило Донбассу часть автономных прав. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на свои источники в американском руководстве.
После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным каждый шаг главы США Джо Байдена по урегулированию украинского кризиса будет похож на путь по минному полю, поскольку ему придется учитывать интересы разных сторон.
В частности, задача Белого дома – склонить Киев дать Донбассу часть автономии, как это и прописано в заключенных при посредничестве стран ЕС Минских соглашениях. Но сделать это так, чтобы у Москвы не создалось впечатления, что ей идут на уступки, чтобы она не попыталась добиться большего.
То же время, Байдену нужно поддерживать идею о вступлении Украины в НАТО, хотя Путин и требует от западного сообщества отказаться от подобных шагов. При этом высокопоставленные чиновники США признают, что в ближайшее десятилетие Киев не получит членства в НАТО.
Переговоры Путина и Байдена состоялись вечером 7 декабря. Значительное внимание стороны уделили ситуации вокруг Украины. Несмотря на радостные заявления президента Украины Владимира Зеленского, Киев, судя по всему, остался недоволен итогами российско-американского саммита. Теперь Незалежная рассчитывает на жесткую позицию нового канцлера Германии.
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