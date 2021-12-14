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Байден заставил Эрдогана наладить диалог с Ереваном после закупки С-400 - СМИ
14 декабря 2021, 19:35 • 79 • Политика
Турецкий лидер стремится угодить хозяину Овального кабинета
Анкара пытается улучшить отношения с Ереваном, чтобы угодить президенту США Джо Байдену. Об этом говорится в статье колумниста Bloomberg Селджана Хаджаолу.
По его словам, на такое поведение турецких властей указывает решение Республики открыть авиасообщение с армянской столицей.
"Мы будем взаимно назначать посланников в рамках шагов по нормализации отношений с Арменией. Мы начнем чартерные рейсы в Ереван", – сказал накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в парламенте.
При этом он добавил, что турецкая сторона будет координировать свои шаги с Азербайджаном. Несмотря на последнее уточнение министра, Хаджаолу уверен, что Анкару просто "вынудили" действия Вашингтона.
Обозреватель подчеркнул, что решение турецких властей последовало за просьбой хозяина Белого дома. В ходе октябрьской встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Риме Байден призвал коллегу открыть границу с Арменией.
Анкара же рассчитывает, что это поможет наладить отношения с Вашингтоном, которые изрядно испортились после покупки у Москвы российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Как отмечает "Лента.ру", в настоящий момент между Турцией и Арменией отсутствуют дипотношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года.
Ранее в ноябре американский телеканал NBC News со ссылкой на гендиректора Ростеха Сергея Чемезова сообщил, что Москва воспринимает поставки Анкаре отечественных систем противовоздушной обороны как победу России над США.
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