Байден зарёкся грозить Путину пальцем. Президент США обойдётся без "риторических излияний"

Президент США Джо Байден зарёкся грозить пальцем президенту России Владимиру Путину. В Белом доме обещают обойтись без "риторических излияний" и попыток запугивания на переговорах.

Об этом в понедельник заявил представитель администрации президента. По его словам, Байден будет беседовать с Путиным точно так же, как и несколько месяцев назад в Женеве: профессионально и откровенно.

Президент даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии,

- отметил чиновник из Белого дома.

Ранее сообщалось, что на переговорах Путина и Байдена, которые состоятся в формате онлайн-конференции 7 декабря, будет впервые использована защищённая линия связи.

Санкции "за вторжение"

Отметим, что слова представителя администрации Байдена про планы не грозить Путину пальцем, вероятнее всего, относятся к появившейся накануне двусторонних переговоров информации американских СМИ. Телеканал CNN сообщил, что Белый дом рассматривает возможность ввести новый пакет санкций против России, который предусматривает рестрикции против русского госдолга и даже отключение Москвы от SWIFT.

Как сообщил информированный источник CNN, настоящее время Байден обсуждает данный вопрос с европейскими партнёрами, чтобы убедиться, что вводимые против России санкции не ударят по ним.

Есть также один потенциальный "ядерный вариант" - отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру,

- говорится в сообщении.

Подобные сообщения распространялись в американских медиа и ранее.

Так, один из неназванных американских чиновников заявил, что США подготовили "чертовски агрессивный" пакет санкций, который предлагает более суровые рестрикции, чем те, что когда-либо вводились против Ирана и Северной Кореи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что неожиданно "всплывшие" санкции - это продолжение истерии с якобы готовящимся русским вторжением на Украину.