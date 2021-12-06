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Байден зарёкся грозить Путину пальцем. Президент США обойдётся без "риторических излияний"
06 декабря 2021, 23:05 • 56 • Политика
Президент США Джо Байден зарёкся грозить пальцем президенту России Владимиру Путину. В Белом доме обещают обойтись без "риторических излияний" и попыток запугивания на переговорах.
Об этом в понедельник заявил представитель администрации президента. По его словам, Байден будет беседовать с Путиным точно так же, как и несколько месяцев назад в Женеве: профессионально и откровенно.
- отметил чиновник из Белого дома.
Ранее сообщалось, что на переговорах Путина и Байдена, которые состоятся в формате онлайн-конференции 7 декабря, будет впервые использована защищённая линия связи.
Санкции "за вторжение"
Отметим, что слова представителя администрации Байдена про планы не грозить Путину пальцем, вероятнее всего, относятся к появившейся накануне двусторонних переговоров информации американских СМИ. Телеканал CNN сообщил, что Белый дом рассматривает возможность ввести новый пакет санкций против России, который предусматривает рестрикции против русского госдолга и даже отключение Москвы от SWIFT.
Как сообщил информированный источник CNN, настоящее время Байден обсуждает данный вопрос с европейскими партнёрами, чтобы убедиться, что вводимые против России санкции не ударят по ним.
- говорится в сообщении.
Подобные сообщения распространялись в американских медиа и ранее.
Так, один из неназванных американских чиновников заявил, что США подготовили "чертовски агрессивный" пакет санкций, который предлагает более суровые рестрикции, чем те, что когда-либо вводились против Ирана и Северной Кореи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что неожиданно "всплывшие" санкции - это продолжение истерии с якобы готовящимся русским вторжением на Украину.
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