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Байден запутался в попытке объяснить, почему Россия заслуживает санкций, а Китай - нет
20 июля 2021, 00:50 • 83 • Политика
Президент США Джо Байден запутался, пытаясь объяснить журналистам, почему Россия заслуживает санкций за приписываемые ей хакерские атаки, а Китай - нет.
Вопрос о странной избирательности в американской внешней политике был поднят на пресс-конференции. Журналисты отметили, что и Россию, и Китай Белый дом обвиняет в хакерских атаках на американские компании. Но если против Москвы активно вводятся санкции, то Пекин Вашингтон предпочитает не трогать.
Байден попытался объяснить разницу между действиями России и Китая, но всё в итоге свелось к тому, что обе страны обвиняются в одном и том же.
Сказав это, Байден поспешил покинуть зал, пока ему не задали новых вопросов. На странность рассуждений хозяина Белого дома обратила внимание ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.
Скриншот: Telegram/Skabeeva
Напомним, что США неоднократно обвиняли Россию в поддержке хакеров, которые атакуют американские компании и государственные ведомства. В некоторых случаях это было поводом для введения санкций. Однако в отношении Китая Соединённые Штаты ещё ни разу не вводили санкций за киберпреступления, хотя обвиняли страну наравне с Россией.
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