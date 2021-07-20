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Байден запутался в попытке объяснить, почему Россия заслуживает санкций, а Китай - нет

20 июля 2021, 00:50  •  83 • Политика
Президент США Джо Байден запутался, пытаясь объяснить журналистам, почему Россия заслуживает санкций за приписываемые ей хакерские атаки, а Китай - нет.
Вопрос о странной избирательности в американской внешней политике был поднят на пресс-конференции. Журналисты отметили, что и Россию, и Китай Белый дом обвиняет в хакерских атаках на американские компании. Но если против Москвы активно вводятся санкции, то Пекин Вашингтон предпочитает не трогать.
Байден попытался объяснить разницу между действиями России и Китая, но всё в итоге свелось к тому, что обе страны обвиняются в одном и том же.
Китайское правительство, в отличие от русского, делает это не само, а защищает тех, кто это делает. Возможно, даже в чём-то им помогает, - отметил президент США.
Сказав это, Байден поспешил покинуть зал, пока ему не задали новых вопросов. На странность рассуждений хозяина Белого дома обратила внимание ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.
Дед, как обычно, впал в ступор, но всё же выдал ответ, который вряд ли поддаётся какой-либо логике, - прокомментировала она.

Скриншот: Telegram/Skabeeva
Напомним, что США неоднократно обвиняли Россию в поддержке хакеров, которые атакуют американские компании и государственные ведомства. В некоторых случаях это было поводом для введения санкций. Однако в отношении Китая Соединённые Штаты ещё ни разу не вводили санкций за киберпреступления, хотя обвиняли страну наравне с Россией.

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