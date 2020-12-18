Байден запретит Киеву провокации против Москвы – эксперт

Джо Байден. Фото:Tina Fultz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Не в интересах Белого дома сейчас усложнять российско-американские отношения из-за Украины

У США много собственных сложных моментов в отношениях с Россией, поэтому они не позволят еще и Украине влиять на российско-американскую повестку. К такому мнению пришел глава Центра политических исследований и конфликтологии в Киеве Михаил Погребинский.

По его мнению, для нового президента США Джо Байдена после инаугурации на первый план выйдут такие связанные с Россией темы как СНВ-3, соглашение по климату, ядерная сделка с Ираном. Ситуация на Украине может осложнить российско-американский диалог. Поэтому в интересах Вашингтона оставить в Киеве все так, как есть сейчас.

Собственно, этого Байден требовал еще будучи вице-президентом, напоминает Погребинский. Судя по попавшим в сеть его разговорам с экс-главой Украины Петром Порошенко, Байден отчитывал его за военные провокации против Москвы. Но не потому, что это плохо в принципе, а потому что такая "самодеятельность" противоречит интересам США.

"Я это интерпретировал как понимание, что дразнить Москву опасно, потому что может пойти крахом тот режим, который устраивал Соединенные Штаты",

– пояснил Погребинский в интервью "Украине.ру".

Ранее из окружения президента Владимира Зеленского стало известно, что лидер Незалежной тяжело переживает отсутствие приглашения на инаугурацию Байдена. Впрочем, Порошенко также не удалось добиться приглашения.