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Байден запретит Киеву провокации против Москвы – эксперт

18 декабря 2020, 10:40  •  67 • Политика
Джо Байден. Фото:Tina Fultz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Не в интересах Белого дома сейчас усложнять российско-американские отношения из-за Украины
У США много собственных сложных моментов в отношениях с Россией, поэтому они не позволят еще и Украине влиять на российско-американскую повестку. К такому мнению пришел глава Центра политических исследований и конфликтологии в Киеве Михаил Погребинский.
По его мнению, для нового президента США Джо Байдена после инаугурации на первый план выйдут такие связанные с Россией темы как СНВ-3, соглашение по климату, ядерная сделка с Ираном. Ситуация на Украине может осложнить российско-американский диалог. Поэтому в интересах Вашингтона оставить в Киеве все так, как есть сейчас.
Собственно, этого Байден требовал еще будучи вице-президентом, напоминает Погребинский. Судя по попавшим в сеть его разговорам с экс-главой Украины Петром Порошенко, Байден отчитывал его за военные провокации против Москвы. Но не потому, что это плохо в принципе, а потому что такая "самодеятельность" противоречит интересам США.
"Я это интерпретировал как понимание, что дразнить Москву опасно, потому что может пойти крахом тот режим, который устраивал Соединенные Штаты",
– пояснил Погребинский в интервью "Украине.ру".
Ранее из окружения президента Владимира Зеленского стало известно, что лидер Незалежной тяжело переживает отсутствие приглашения на инаугурацию Байдена. Впрочем, Порошенко также не удалось добиться приглашения.

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