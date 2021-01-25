Байден замыслил военный удар по России? "США начнут готовить Украину…"

Политолог Сергей Михеев не исключил серьёзного усиления антироссийской линии в США с приходом к власти в стране Джо Байдена. Об этом эксперт заявил в программе "Михеев. Итоги" на телеканале Царьград.

По его мнению, новый американский президент постарается ещё жёстче столкнуть лбами Москву и Киев. Для этого он попытается подорвать минский переговорный процесс по Донбассу.

При этом ответственность за срыв договорённостей Вашингтон рассчитывает повесить на РФ. Это может произойти путём организации искусственного обострения на линии соприкосновения, после чего последуют обвинения в адрес России: мол, новый виток войны - это якобы её рук дело.

Тогда случится окончательная ликвидация Минского формата, и Вашингтон сможет перейти к более глубокому военному партнёрству с Незалежной.

И тогда уже США откровенно начнут готовить Украину к тому, чтобы она стала плацдармом для военного удара по России, - пояснил политолог.

Он убеждён, что подобное развитие событий вполне вероятно, поскольку Байден захочет отомстить за компромат на его сына, который связан с украинской корпорацией Burisma.

Михеев подытожил, что именно развязывание новых очагов нестабильности в бывших советских республиках может стать главным проектом внешнеполитического курса администрации президента Соединённых Штатов.