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Байден заложил в проект бюджета астрономическую сумму
29 мая 2021, 03:50 • 77 • Политика
Президент США Джо Байден заложил в проект бюджета астрономическую сумму. Таких запросов у Белого дома не было 76 лет.
Проект бюджета страны, представленный конгрессу американским президентом, рассчитан на 2022 год. Государственные расходы должны возрасти почти вчетверо и составить 6 триллионов долларов. Таких расходов на правительство не было с 1945 года. В апрельской редакции документа предполагалось потратить всего 1,52 триллиона долларов.
Пентагону Байден планирует выделить 753 миллиарда. Это на 12,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. Главная цель, которой планируется достичь с помощью этих средств, - отражение угрозы со стороны России и Китая. В проекте бюджета появилась новая строчка - борьба с "внутренним терроризмом". Это понятие вошло в обиход после январского штурма Капитолия. На борьбу с террористами внутри страны Белый дом хотел бы выделить 131 миллион долларов.
Опубликованный на сайте Белого дома бюджет изначально составлен как дефицитный. В нём прописаны ожидаемые доходы в размере около 4,17 триллиона долларов. В следующем году в США запланирован рост налоговой нагрузки на богатых людей и компании.
Представленный президентом США проект бюджета - это предварительный документ. Цифры в нём, как правило, корректируются. Обсуждать документ члены конгресса будут уже в июне.
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