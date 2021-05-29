Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым"...
Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
Главная / Политика

Байден заложил в проект бюджета астрономическую сумму

29 мая 2021, 03:50  •  77 • Политика
Президент США Джо Байден заложил в проект бюджета астрономическую сумму. Таких запросов у Белого дома не было 76 лет.
Проект бюджета страны, представленный конгрессу американским президентом, рассчитан на 2022 год. Государственные расходы должны возрасти почти вчетверо и составить 6 триллионов долларов. Таких расходов на правительство не было с 1945 года. В апрельской редакции документа предполагалось потратить всего 1,52 триллиона долларов.
Пентагону Байден планирует выделить 753 миллиарда. Это на 12,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. Главная цель, которой планируется достичь с помощью этих средств, - отражение угрозы со стороны России и Китая. В проекте бюджета появилась новая строчка - борьба с "внутренним терроризмом". Это понятие вошло в обиход после январского штурма Капитолия. На борьбу с террористами внутри страны Белый дом хотел бы выделить 131 миллион долларов.
Опубликованный на сайте Белого дома бюджет изначально составлен как дефицитный. В нём прописаны ожидаемые доходы в размере около 4,17 триллиона долларов. В следующем году в США запланирован рост налоговой нагрузки на богатых людей и компании.
Представленный президентом США проект бюджета - это предварительный документ. Цифры в нём, как правило, корректируются. Обсуждать документ члены конгресса будут уже в июне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
29 мая 2021, 00:10
Переговоры Путина и Лукашенко завершились на шестом часу
29 мая 2021, 00:10
"Она сама была не в курсе": Поклонскую могли "передвинуть" - политолог
29 мая 2021, 00:10
Disney оперативно оправдался перед Россией за вредный для детей мультик
29 мая 2021, 02:00
В Минске ответили на недоумение Украины: "Чистой воды торговые переговоры"
29 мая 2021, 00:10
В Британии назвали три причины, почему новые санкции против России обречены на провал
29 мая 2021, 02:00
Новый газовый хаб России. "Пакистанский поток" отвязали от геополитики
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
23 мая 2021, 18:35
Китайцы об ошибке Зеленского: "Киев потерпел ужасное поражение"
22 мая 2021, 21:30
Власти Украины поставили ультиматум по водной блокаде Крыма
25 мая 2021, 07:15
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после слов Маска о России
23 мая 2021, 09:25
Не рано ли мы смеёмся над Зеленским?
27 мая 2021, 02:20
В Риге попытались сгладить вину перед белорусами: "Лицемерие"
23 мая 2021, 03:55
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимаете, что натворили?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.