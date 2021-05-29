Президент США Джо Байден заложил в проект бюджета астрономическую сумму. Таких запросов у Белого дома не было 76 лет.

Проект бюджета страны, представленный конгрессу американским президентом, рассчитан на 2022 год. Государственные расходы должны возрасти почти вчетверо и составить 6 триллионов долларов. Таких расходов на правительство не было с 1945 года. В апрельской редакции документа предполагалось потратить всего 1,52 триллиона долларов.

Пентагону Байден планирует выделить 753 миллиарда. Это на 12,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. Главная цель, которой планируется достичь с помощью этих средств, - отражение угрозы со стороны России и Китая. В проекте бюджета появилась новая строчка - борьба с "внутренним терроризмом". Это понятие вошло в обиход после январского штурма Капитолия. На борьбу с террористами внутри страны Белый дом хотел бы выделить 131 миллион долларов.

Опубликованный на сайте Белого дома бюджет изначально составлен как дефицитный. В нём прописаны ожидаемые доходы в размере около 4,17 триллиона долларов. В следующем году в США запланирован рост налоговой нагрузки на богатых людей и компании.

Представленный президентом США проект бюджета - это предварительный документ. Цифры в нём, как правило, корректируются. Обсуждать документ члены конгресса будут уже в июне.