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Байден задумал разбить союз России и Китая

05 февраля 2021, 12:35  •  124 • Политика
Джо Байден. Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Америка хочет ослабить своих основных конкурентов
Новый лидер США Джо Байден уже определился с главными врагами. Ими стали Россия и Китай. По мнению известного политэксперта Бориса Межуева, пальма первенства в этом вопросе досталась Пекину.
Политолог считает, что в планах хозяина Белого дома внести раздор в сотрудничество России и Китая. Таким образом лидер американцев сумеет ослабить мощь этих держав. Байден уже заявил, что будет разговаривать с Пекином "с позиции силы", а Россию обязательно накажет ее "агрессивные действия".
Межуев отметил, что перед президентом США стоит немало задач. Обстановка в самом государстве требует пристального внимания первого лица Америки. При этом на внешнем пространстве американцев больше всего тревожат экономические достижения Китая, передает слова эксперта РИА "Новости". Отсечь от Пекина такого мощного партнера как Москва – одна из задач американской администрации.
Кстати, в России уже отреагировали на "жесткие" заявления Байдена в сторону нашей страны. Пользователи Сети окрестили президента Америки "очередным фюрером".

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