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Байден взял Зеленского на поводок - эксперт

10 декабря 2021, 16:55  •  256 • Политика
Фото: Pool via CNP / MediaPunch via www / www.globallookpress.com
Американский президент снабдил главу Незалежной инструкциями, как противодействовать РФ
Президент США Джо Байден, позвонивший накануне украинскому лидеру Владимиру Зеленскому спустя два дня после переговоров с главой России Владимиром Путиным, просто допустил к экс-комику снисхождение. Таким образом, хозяин Белого дома решил до конца "не добивать" президента Незалежной в глазах мировых политиков и соотечественников.
К такому мнению пришел один из лидеров общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов в своей колонке для "ПолитНавигатора".
Он обратил внимание на разную подачу информации о состоявшейся вчера беседе администраций лидеров двух стран, особенно в части Донбасса – у Зеленского ни словом не обмолвились о Минских соглашениях, в то время как американская сторона подчеркнула "необходимость укрепления доверия для продвижения выполнения Минска-2 и Нормандского формата".
"После тщательного анализа диалога с Путиным Америка дала Зеленскому план действий на ближайшее время... Судя по скудным и сухим сообщениям "незалежных" чиновников о полуторачасовом разговоре "Сонного Джо" и преЗЕдента, – задачник Зе получил весомый", – пишет автор.
Он полагает, что Вашингтон требует от киевского режима активизации военных провокаций, т.к. Штатам нужно любыми способами ввести санкции против "Северного потока-2". А значит боевые действия в Донбассе не исключены, не зря же западники помогают Украине оружием и финансами.
Вопреки сообщениям окружения Зеленского о том, что Байден в своем телефонном разговоре с ним отчитался о беседе с Путиным, этого явно не было, считает эксперт. По его словам, хозяин Овального кабинета давал Владимиру Александровичу подробную инструкцию для дальнейших антироссийских шагов. В случае же промахов и их неисполнения действующего лидера Украины "с позором уберут, а на его подельников-коррупционеров наложат санкции".
"В общем, США держат Зеленского на коротком поводке, все сильнее превращая Зе-гаранта в своего карманного пса", – резюмировал Муратов.
Напомним, Байден позвонил вчера украинскому президенту, выждав двухдневную паузу после переговоров с Путиным и после того, как связался с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии. Сам Владимир Александрович сообщил, что затронул в беседе с американским коллегой такие темы, как урегулирование ситуации в Донбассе, а также проведение реформ в Незалежной.

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