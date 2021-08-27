Байден взял ответственность за трагедию в Кабуле

Президент США Джо Байден заявил, что берёт на себя ответственность за случившееся в Афганистане.

Лидер США Джо Байден заявил, что американский контингент намерен покинуть страну до конца августа. Впрочем, добавил он, таковы сроки, если не произойдёт чего-то неординарного.

В своём выступлении Байден также подтвердил, что признаёт "свою фундаментальную ответственность за всё, что случилось в Афганистане".

Ранее президент США подчеркнул, что Америка не намерена прощать виновных, устроивших трагедию в Кабуле.

Ответственных за атаку близ аэропорта в афганской столице, по его словам, не простят и поймают. Ещё Байден пообещал одобрить увеличение контингента США в Афганистане, если военным это понадобится.