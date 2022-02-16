Байден выступил с обращением к гражданам России. Но русские его не слышали

Президент США Джо Байден заявил, что русским не нужно бояться НАТО. Он признал, что граждане России не хотят войны с Украиной.

Выступая перед своей нацией, американский лидер Джо Байден вдруг обратился к гражданам России. Он призвал не бояться НАТО и заявил, что русские — "не наши враги". Правда, подавляющее большинство наших соотечественников не смотрели и не слушали трансляцию из Белого дома.

Байден говорил о раздутой западными СМИ истории с вторжением Москвы в Киев. Президент США утверждает, что Россия стянула к границе с Украиной тысячи военных. При этом он напомнил, что у двух соседних стран общая история и народы вместе положили конец фашистам во Второй мировой войне. Обращаясь к русским, которые вряд ли смотрят трансляции из Белого дома, Джо Байден отметил, что им не стоит бояться ни США, ни НАТО, ни Украину.

"Вы не наши враги. Не верю, чтобы кто-то из вас хотел кровавой и разрушительной войны против Украины", — заявил американский лидер.

Между тем, западные СМИ продолжают муссировать слухи, что Россия готовит вторжение на Украину в ночь на 16 февраля. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести будильники, чтобы не проспать начало "войны".