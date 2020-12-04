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Байден высказался о будущих отношениях с Россией
04 декабря 2020, 10:15 • 108 • Политика
Формулировать общую внешнюю политику без пяти минут президент США пока не готов
Джо Байден в интервью CNN высказался о будущих отношениях с Россией. Он собирается применить многосторонний подход.
Также почти президент США добавил, что его государство должно иметь дело не только с нашей страной, но и с Ираном, Китаем и другими. Однако более полно говорить о будущей внешней американской политике он говорить пока не готов.
С Евросоюзом ожидаются непростые переговоры. Новый хозяин Овального кабинета осознает грядущие проблемы в этом плане. "Все эти вещи, я думаю, будут очень трудными", заявил он .
При этом у Байдена есть определенные цели. Он планирует восстановить тесные отношения с Европой и Индо-тихоокеанскими регионами, отмечает RT.
Что касается Ирана, то будущий глава Белого дома намерен помешать этому государству получить ядерное оружие. Он считает, что этому нужно подключить и всех союзников Вашингтона, передает телеканал "360".
Ранее стало известно, как отразятся назначения Джо Байдена в будущее правительство на отношениях с Россией. По мнению экспертов, позитивных изменений не предвидится, напротив, ожидаются новые атаки.
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