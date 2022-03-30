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Байден вышел из-под контроля? Политолог рассказал о недовольстве элиты США

30 марта 2022, 00:40  •  72 • Политика
Последние заявления Байдена напугали элиту США, которая не хочет перехода от холодной войны с Россией к "горячей", считает профессор МГИМО. "Ситуация у него внутри аховая", - отметил он.
Резкие заявления президента США Джо Байдена пугают американскую элиту, которая не заинтересована в "горячей" войне с Россией. Такое мнение высказал политолог-американист и профессор МГИМО Андрей Безруков.
Речь идёт о заявлениях Байдена, сделанных во время его поездки в Восточную Европу. Президент США за несколько дней успел намекнуть на отправку американских военных на Украину, а также на свержение главы России Владимира Путина. Белому дому пришлось опровергать эти заявления.
Политолог указал, что между Россией и США уже несколько лет идёт настоящая война. В ней не стреляют, но все остальные ресурсы задействованы по полной - экономические, технологические, медийные.
При этом американская элита не заинтересована в переходе холодной войны в "горячую", так как это грозит большими финансовыми потерями. Поэтому воинственные заявления Байдена очень пугают элиту США.
Всякие запредельные разговоры, я думаю, будут там изнутри корректировать, тем более что править ему осталось не очень долго. Ситуация у него внутри аховая,
- сказал Андрей Безруков в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что в США близятся выборы в Конгресс, а экономическая ситуация в стране хуже некуда. Это значит, что до мая-июня эту ситуацию нужно резко выправить. При этом эксперт сомневается, что это возможно.
Если она не выправится - а я не понимаю, как это можно сделать, - то народ пойдёт на выборы с ощущением, что это такой президент - ни рыба ни мясо, зачем он нам нужен,
- резюмировал эксперт.

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