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Байден выразил уверенность в избежании дефолта

12 августа 2021, 03:25  •  2 • Политика
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенность, что конгресс увеличит потолок государственного долга страны и избежит дефолта.
Журналисты спросили президента, обеспокоен ли он нынешней ситуацией с потолком госдолга, который законодатели до сих пор не успели поднять. Байден ответил отрицательно.
«Нет. Они не допустят дефолта», — его слова в среду, 11 августа, привела пресс-служба Белого дома.
Министр финансов США Джанет Йеллен 23 июля направила письмо в конгресс, в котором заявила, что если потолок госдолга не будет повышен до 31 июля или не будет приостановлен лимит заимствований, то страну ждет дефолт и «непоправимый ущерб» для экономики.
С 30 июля минфин США приостановил выпуск ряда специальных бумаг, а также начал использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита.
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