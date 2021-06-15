|
Байден вылетел в Женеву раньше Путина
15 июня 2021, 17:35 • 112 • Политика
Президент США Джо Байден вылетел из Брюсселя в Женеву, где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Самолет Байдена, принадлежащий Военно-воздушным силам США, вылетел из Брюсселя около 16.00 по московскому времени. Борт SAM46 пролетит над небом Бельгии, Люксембурга и Швейцарии.
Отметим, что президент России Владимир Путин прилетит в Швейцарию в день встречи.
Встреча Джо Байдена и Владимира Путина пройдет на живописной женевской вилле "Ла Гранж". Мероприятие начнется в 14.00 по московскому времени и продлится около 4-5 часов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июня 2021, 00:35
|
09 июня 2021, 09:20
|
12 июня 2021, 13:25
|
13 июня 2021, 01:20
|
13 июня 2021, 03:10
|
11 июня 2021, 20:55
|
09 июня 2021, 13:55