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Байден вылетел в Женеву раньше Путина

15 июня 2021, 17:35  •  112 • Политика
Президент США Джо Байден вылетел из Брюсселя в Женеву, где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Самолет Байдена, принадлежащий Военно-воздушным силам США, вылетел из Брюсселя около 16.00 по московскому времени. Борт SAM46 пролетит над небом Бельгии, Люксембурга и Швейцарии.
Отметим, что президент России Владимир Путин прилетит в Швейцарию в день встречи.
Встреча Джо Байдена и Владимира Путина пройдет на живописной женевской вилле "Ла Гранж". Мероприятие начнется в 14.00 по московскому времени и продлится около 4-5 часов.

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