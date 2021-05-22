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Байден выдвинул ультиматум Ким Чен Ыну

22 мая 2021, 10:30  •  88 • Политика
Президент США Джо Байден выдвинул лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну ультиматум.
Американский президент, в частности, отметил, что не встретится с коллегой, если тот не выполнит его главное условие. По словам Байдена, встреча с Ким Чен Ыном состоится, только если Северная Корея откажется от ядерного оружия.
"Если он выполнит определённые обязательства, я бы встретился с ним", - сказал Байден, уточнив, что имеет в виду ядерный арсенал Северной Кореи.
"Эта встреча должна быть средством для деэскалации того, что они делают", - сказал он.
По словам Байдена, Пхеньян, перед тем как организовывать какую-либо встречу, "должен" взять на себя обязательства по деэскалации. Он также добавил, что намерен отправить к северокорейскому лидеру свою команду, чтобы донести позицию Вашингтона.

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