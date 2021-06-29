Байден выдвинул России дерзкий ультиматум: "Там, где нам интересно"

Президент США Джо Байден выдвинул России дерзкий ультиматум. Американский лидер внезапно заявил, что США требуют сотрудничества в тех сферах, которые им "интересны".

В частности, президент США заявил о том, что Штатам необходимо сотрудничество с нашей страной в интересных для них сферах.

"Я ясно дал понять президенту Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми", - сказал он и добавил, что США "должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы".

При этом, по словам Байдена, интересными для США являются сферы нераспространения ядерного оружия и изменения климата. В остальном Вашингтон оставил за собой право критиковать всех и вся и снова выдвигать обвинения по тем вопросам, по которым считает нужным.