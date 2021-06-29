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Байден выдвинул России дерзкий ультиматум: "Там, где нам интересно"
29 июня 2021, 08:50 • 516 • Политика
Президент США Джо Байден выдвинул России дерзкий ультиматум. Американский лидер внезапно заявил, что США требуют сотрудничества в тех сферах, которые им "интересны".
В частности, президент США заявил о том, что Штатам необходимо сотрудничество с нашей страной в интересных для них сферах.
"Я ясно дал понять президенту Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми", - сказал он и добавил, что США "должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы".
При этом, по словам Байдена, интересными для США являются сферы нераспространения ядерного оружия и изменения климата. В остальном Вашингтон оставил за собой право критиковать всех и вся и снова выдвигать обвинения по тем вопросам, по которым считает нужным.
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