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Байден выдал секретную информацию после терактов в Афганистане

27 августа 2021, 10:15  •  125 • Политика
Фото: Pool via CNP /GLOBAL LOOK press
На оговорку президента США обратила внимание Мария Захарова
В Вашингтоне могли знать, где находятся базы запрещенной террористической группировки ИГИЛ* в Афганистане, но ничего не предпринимали по этому поводу, пока в Кабуле не погибли граждане США. Такой вывод следует из заявления главы Белого дома Джо Байдена после серии терактов в афганской столице.
Несколько взрывов в Кабуле прогремели в четверг, 26 августа. Погибли десятки людей, в том числе 13 военнослужащих США. В Вашингтоне на теракты отреагировали после длительной задержки. Спустя несколько часов после трагедии Байден все-таки появился на публике и, выдержав минуту молчания, заявил, что приказал атаковать базы ИГИЛ и убежища их главарей.
Получается, у американского руководства и спецслужб была информация, где скрываются террористы, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!!!!!!!!!!!!!!",
– написала дипломат в телеграм-канале, выражая бурные эмоции с помощью знаков препинания.
Боевики ИГИЛ уже взяли на себя ответственность за теракты, передает РИА ФАН.
Ситуация в Афганистане осложнилась после начала вывода американских войск из этой страны. Власть там захватили талибы (Талибан – запрещенное в РФ террористическое движение). Эвакуация западных военнослужащих в последние дни больше напоминала бегство. За это президента Байдена подвергли жесткой критике даже лояльные ему СМИ.
* Организация запрещена на территории РФ

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