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Байден выдал Путину уязвимые для хакеров сферы США. Списком
17 июня 2021, 00:45 • 88 • Политика
Американский президент Джо Байден выдал коллеге из России Владимиру Путину уязвимые для хакеров сферы в инфраструктуре США. Он даже предоставил список, только вот в содержимом его был не очень уверен.
Во время пресс-конференции Байден отметил, что в ходе переговоров немало времени было отведено на обсуждение киберпространства в целом и кибербезопасности в частности. По мнению президента США, часть инфраструктуры, которая является критически важной для его страны, должна оказаться за пределами атак хакеров.
"Я дал ему (Путину - ред.) список из, если я не ошибаюсь, 16 организаций, которые являются в США частью критически важной инфраструктуры", - произнёс Джо Байден.
Он добавил, что в списке предприятия и ведомства из различных отраслей, включая энергетику и системы водоснабжения.
На своей пресс-конференции президент России тоже затрагивал тему кибератак. Он сообщил, что в американских источниках публиковался рейтинг стран, откуда чаще всего орудуют хакеры.
"Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США", - произнёс Владимир Путин.
Он сделал акцент, что России в этом списке нет. После США в топ-5 стоят Канада, две латиноамериканские страны и Великобритания.
Путин также отметил: США в течение 2020 года сделали 10 запросов по поводу кибератак и уже два таких запроса в этом году. И на каждый они получили исчерпывающий ответ. Россия в минувшем году сделала 45 подобных запросов, с января по июнь 2021-го - уже 35.
"Ни одного ответа мы до сих пор не получили", - констатировал президент России.
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