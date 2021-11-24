|
Байден выдал гневную речь из-за цен на бензин: "Неприемлемо"
24 ноября 2021, 01:20 • 60 • В мире
Американский лидер Джо Байден заявил, что взлетевшие цены на бензин являются результатом махинаций со стороны нефтяных компаний.
В США из-за выросших цен на нефть властям пришлось распечатать стратегическую кубышку. Как сообщалось ранее, американский лидер Джо Байден решил задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США.
В Вашингтоне объяснили, что меры необходимы для снижения цен на топливо для американцев.
Впрочем, сам Байден не стал скрывать возмущения сложившейся ситуацией.
Выступая с речью, он обрушился с критикой на национальные нефтяные компании. По его словам, они устроили махинации на рынке, что и вызвало рост цен. Нефтяные "компании кладут себе в карман разницу в качестве прибыли", категорично заявил он и добавил, что это неприемлемо.
"Дело в том, что цена на нефть уже снизилась до этого объявления [о задействовании стратегического резерва нефти США]. Цена на бензин на оптовом рынке упала на 10% за последние несколько недель. Но цена бензина на АЗС [для обычных потребителей] не снизилась и на пенни. Другими словами, занимающиеся поставками топлива компании платят меньше, а получают гораздо больше", - отметил американский лидер.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 ноября 2021, 22:40
|
22 ноября 2021, 00:20
|
19 ноября 2021, 01:40
|
20 ноября 2021, 04:30
|
19 ноября 2021, 09:15
|
22 ноября 2021, 09:40
|
17 ноября 2021, 13:30