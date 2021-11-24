Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Главная / В мире

Байден выдал гневную речь из-за цен на бензин: "Неприемлемо"

24 ноября 2021, 01:20  •  60 • В мире
Американский лидер Джо Байден заявил, что взлетевшие цены на бензин являются результатом махинаций со стороны нефтяных компаний.
В США из-за выросших цен на нефть властям пришлось распечатать стратегическую кубышку. Как сообщалось ранее, американский лидер Джо Байден решил задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США.
В Вашингтоне объяснили, что меры необходимы для снижения цен на топливо для американцев.
Впрочем, сам Байден не стал скрывать возмущения сложившейся ситуацией.
Выступая с речью, он обрушился с критикой на национальные нефтяные компании. По его словам, они устроили махинации на рынке, что и вызвало рост цен. Нефтяные "компании кладут себе в карман разницу в качестве прибыли", категорично заявил он и добавил, что это неприемлемо.
"Дело в том, что цена на нефть уже снизилась до этого объявления [о задействовании стратегического резерва нефти США]. Цена на бензин на оптовом рынке упала на 10% за последние несколько недель. Но цена бензина на АЗС [для обычных потребителей] не снизилась и на пенни. Другими словами, занимающиеся поставками топлива компании платят меньше, а получают гораздо больше", - отметил американский лидер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





60
Источник
Похожие новости
23 ноября 2021, 02:35
"Дурят и будут дурить": Циничный спектакль Ротшильдов разоблачён
23 ноября 2021, 04:55
Блогер с волчьим аппетитом: Владелец ресторана пожаловался на клиента
23 ноября 2021, 04:55
Госсекретарь США объявил о новых санкциях против участников стройки Nord Stream - 2
23 ноября 2021, 20:05
Министр обороны КНР перед Шойгу озвучил то, о чём думает весь мир: "Новые проявления холодной войны"
23 ноября 2021, 12:30
Tygodnik: Польше нужно шантажировать Москву, Минск и Берлин
23 ноября 2021, 13:35
Атомный альянс: что стоит за подписанием первого соглашения в рамках партнёрства АUKUS
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 ноября 2021, 23:35
Украина проведёт учения на границе с Россией. Запад молчит
23 ноября 2021, 23:35
В Турции вспыхнули массовые протесты: Жители Стамбула и Анкары требуют отставок
23 ноября 2021, 23:35
В США признали победу России в гиперзвуковой гонке вооружений: Эксперт раскрыл секрет...
23 ноября 2021, 23:35
Россия и Таджикистан объединят системы ПВО: Путин внёс соглашение в Госдуму
23 ноября 2021, 23:35
Эстония пригрозила России серьезным противостоянием на Украине
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 ноября 2021, 22:40
"Вы пришли в наш дом": Лукашенко задал британскому журналисту неудобный вопрос
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.