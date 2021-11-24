Байден выдал гневную речь из-за цен на бензин: "Неприемлемо"

Американский лидер Джо Байден заявил, что взлетевшие цены на бензин являются результатом махинаций со стороны нефтяных компаний.

В США из-за выросших цен на нефть властям пришлось распечатать стратегическую кубышку. Как сообщалось ранее, американский лидер Джо Байден решил задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США.

В Вашингтоне объяснили, что меры необходимы для снижения цен на топливо для американцев.

Впрочем, сам Байден не стал скрывать возмущения сложившейся ситуацией.

Выступая с речью, он обрушился с критикой на национальные нефтяные компании. По его словам, они устроили махинации на рынке, что и вызвало рост цен. Нефтяные "компании кладут себе в карман разницу в качестве прибыли", категорично заявил он и добавил, что это неприемлемо.

"Дело в том, что цена на нефть уже снизилась до этого объявления [о задействовании стратегического резерва нефти США]. Цена на бензин на оптовом рынке упала на 10% за последние несколько недель. Но цена бензина на АЗС [для обычных потребителей] не снизилась и на пенни. Другими словами, занимающиеся поставками топлива компании платят меньше, а получают гораздо больше", - отметил американский лидер.