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Байден выбрал пресс-секретаря: в Белый дом возвращается скандально известная Псаки

30 ноября 2020, 10:00  •  106 • Политика
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Политик запомнилась россиянам резкими выпадами в адрес Москвы
Почти избранный американский лидер Джо Байден формирует свою команду. Если оппонент Дональда Трампа все же займет высокое кресло, то пост пресс-секретаря достанется бывшей официальной представительнице Госдепа Джен Псаки. Этот американский политик хорошо известна россиянам – она активно комментировала украинские события и воссоединение Крыма с Россией.
Планы Байдена по размещению кадров в Белом доме опубликованы на сайте переходной команды почти американского главнокомандующего. При этом Байден отметил, что теперь главные позиции в будущей президентской администрации, связанные с работой с прессой, достались женщинам – это вызывает у Байдена "гордость".
Напомним, Джен Псаки прославилась скандальными высказываниями, которые нередко вызывали недоумение у людей. В Рунете даже появился спецтермин "Псакинг" – под этим словом понимается речь не очень умного человека, который ничего не понимает в теме, путает факты, однако позволяет себе безапелляционные утверждения.
Как-то Псаки в качестве "доказательств" присутствия российских военных на востоке украинского государства заявила, что в СМИ есть фотографии бородатого мужчины, которые облетели весь мир. По ее словам, человек на фото явно русский – и это неоспоримое доказательство. На вопрос журналистов, как можно основываться на фото из интернета, политик так и не дала вразумительного ответа, напоминает Regnum.

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