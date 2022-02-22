Президент США Джо Байден ввёл санкции против республик Донбасса. Это первые, но не последние меры, направленные против ДНР и ЛНР.

Джо Байден запретил инвестировать в Донецкую и Луганскую народные республики, а также торговать с ними. Соответствующий указ он уже подписал.

Как отметили в Белом доме, 22 февраля ожидается введение и других мер.