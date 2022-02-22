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Байден ввёл санкции против республик Донбасса
22 февраля 2022, 02:20 • 206 • Политика
Президент США Джо Байден ввёл санкции против республик Донбасса. Это первые, но не последние меры, направленные против ДНР и ЛНР.
Джо Байден запретил инвестировать в Донецкую и Луганскую народные республики, а также торговать с ними. Соответствующий указ он уже подписал.
Как отметили в Белом доме, 22 февраля ожидается введение и других мер.
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