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Байден, введи санкции: В Европарламенте истерика из-за строительства "Северного потока - 2"
15 января 2021, 09:40 • 136 • Политика
Депутат Европарламента впала в истерику из-за возобновления проекта "Северный поток - 2". "Я разделяю мнение тех, кто говорит, что это антиевропейский проект. Я бы не обиделась на Джо Байдена, если бы он ввёл санкции ", - заявила она.
С 15 января в водах Дании возобновляется строительство газопровода "Северный поток - 2". Данный факт вызвал истерическую реакцию депутата от немецкой партии "Зелёные" Виолы фон Крамон-Таубадель.
Она заявила, что возобновление укладки трубопровода по дну Балтийского моря - это позор и абсолютная геополитическая катастрофа. Политик призвала Польшу и другие страны антироссийской коалиции поднять вопрос "Северного потока - 2" в Европарламенте.
- добавила Виола фон Крамон-Таубадель.
Также она заявила, что газопровод является рычагом геополитического влияния Путина и инструментом влияния Кремля. Политик добавила, что источник дешёвого газа, которым станет "Северный поток - 2", в Европе никому не нужен, пишет EAdaily.
- цитирует Nation News гневные речи евродепутата.
Напомним, что судно-трубоукладчик "Фортуна" уже покинуло порт и направляется к месту проведения строительных работ. Укладка газопровода в водах Дании должна возобновиться уже 15 января.
Против "Северного потока - 2" выступают США и их марионетки в Европе. Российский газопровод обеспечит Европу дешёвым и экологичным природным газом. Однако американцы хотят поставлять в Европу свой сжиженный газ, поэтому используют дезинформацию и политические рычаги для того, чтобы остановить проект.
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