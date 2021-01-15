Байден, введи санкции: В Европарламенте истерика из-за строительства "Северного потока - 2"

С 15 января в водах Дании возобновляется строительство газопровода "Северный поток - 2". Данный факт вызвал истерическую реакцию депутата от немецкой партии "Зелёные" Виолы фон Крамон-Таубадель.

Она заявила, что возобновление укладки трубопровода по дну Балтийского моря - это позор и абсолютная геополитическая катастрофа. Политик призвала Польшу и другие страны антироссийской коалиции поднять вопрос "Северного потока - 2" в Европарламенте.

Я разделяю мнение тех, кто говорит, что это антиевропейский проект. Я бы не обиделась на Джо Байдена, если бы он ввёл санкции,

- добавила Виола фон Крамон-Таубадель.

Также она заявила, что газопровод является рычагом геополитического влияния Путина и инструментом влияния Кремля. Политик добавила, что источник дешёвого газа, которым станет "Северный поток - 2", в Европе никому не нужен, пишет EAdaily.

Я никогда не видела ничего подобного!

- цитирует Nation News гневные речи евродепутата.

Напомним, что судно-трубоукладчик "Фортуна" уже покинуло порт и направляется к месту проведения строительных работ. Укладка газопровода в водах Дании должна возобновиться уже 15 января.

Против "Северного потока - 2" выступают США и их марионетки в Европе. Российский газопровод обеспечит Европу дешёвым и экологичным природным газом. Однако американцы хотят поставлять в Европу свой сжиженный газ, поэтому используют дезинформацию и политические рычаги для того, чтобы остановить проект.