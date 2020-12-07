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Байден вторгнется в границы РФ с Западом - политолог

07 декабря 2020, 16:10  •  38 • Политика
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Новый президент США будет действовать с определенным умыслом
Джо Байден собирается плотно заняться границами РФ. Такое мнение выразил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант.
По его словам, новый президент США собирается расшатывать ситуацию на российско-западных рубежах. Делать это он будет с одной целью – создать нашей стране как можно больше проблем на этих направлениях.
Трамп подобным не занимался, поскольку не считал это приоритетом американской внешней политики. При Байдене все может измениться, ведь он серьезно настроен вредить РФ, отметил политолог.
Не останется в стороне будущий глава Белого дома и от происходящего в Белоруссии. Он и его команда могут не только поддержать протесты в Республике не только ресурсами, но и организационно, добавил эксперт в беседе с корреспондентом издания "Украина.ру".
Ранее Байден рассказал о планах построения отношений с Россией. Он признался, что думает применить многосторонний подход.
Сотрудники, подобранные 46-м президентом США в штат администрации, вряд ли помогут улучшить диалог РФ и Америки. Они, скорее, будут участвовать в атаках на нашу страну.

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