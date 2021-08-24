|
Байден встал на колено перед спортсменками - видео
24 августа 2021, 11:40 • 42 • Политика
Президент извинился перед всеми "угнетенными"
Американский главнокомандующий решил примкнуть к людям, которые разделяют позиции Black Lives Matter. Президент доказал это делом и опустился на колено перед командой баскетболисток. Официальных заявлений по этому поводу пока не было, однако данный жест однозначно ассоциируется именно с движением BLM.
Любопытный инцидент произошел во время встречи с американскими спортсменами. Главнокомандующий США пообщался с представительницами клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации "Сиэтл Шторм". Среди игроков этого объединения немало темнокожих спортсменок.
Девушки решили оставить президенту памятный подарок и вручили хозяину Овального кабинета футболку баскетболистов с указанием его фамилии и номера 46. Джозеф Байден 46-м по счету занял высокий пост руководителя Соединенных Штатов Америки.
После этого пришло время фотографироваться. Главнокомандующий решил сделать широкий жест и опустился на одно колено. Публика явно не ожидала такого представления и сначала разразилась хохотом, а потом умиленно заохала. Так, стоя на одном колене и с подарком в виде футболки в руках, Байден сфотографировался вместе с баскетболистками.
Движение Black Lives Matter подразумевает под собой необходимость ценить жизни темнокожих, которых на протяжении истории американского государства долгие годы угнетали.
Кстати, недавно Байден дважды оконфузился за одно мероприятие. Провалы в памяти президента продолжают веселить народ.
Подпишитесь на нас
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 августа 2021, 06:50
|
21 августа 2021, 02:05
|
20 августа 2021, 05:45
|
18 августа 2021, 06:05
|
21 августа 2021, 13:05
|
20 августа 2021, 07:35
|
19 августа 2021, 10:30