Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы те...
Главная / Политика

Байден встал на колено перед спортсменками - видео

24 августа 2021, 11:40  •  42 • Политика
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент извинился перед всеми "угнетенными"
Американский главнокомандующий решил примкнуть к людям, которые разделяют позиции Black Lives Matter. Президент доказал это делом и опустился на колено перед командой баскетболисток. Официальных заявлений по этому поводу пока не было, однако данный жест однозначно ассоциируется именно с движением BLM.
Любопытный инцидент произошел во время встречи с американскими спортсменами. Главнокомандующий США пообщался с представительницами клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации "Сиэтл Шторм". Среди игроков этого объединения немало темнокожих спортсменок.
Девушки решили оставить президенту памятный подарок и вручили хозяину Овального кабинета футболку баскетболистов с указанием его фамилии и номера 46. Джозеф Байден 46-м по счету занял высокий пост руководителя Соединенных Штатов Америки.
После этого пришло время фотографироваться. Главнокомандующий решил сделать широкий жест и опустился на одно колено. Публика явно не ожидала такого представления и сначала разразилась хохотом, а потом умиленно заохала. Так, стоя на одном колене и с подарком в виде футболки в руках, Байден сфотографировался вместе с баскетболистками.
Движение Black Lives Matter подразумевает под собой необходимость ценить жизни темнокожих, которых на протяжении истории американского государства долгие годы угнетали.
Кстати, недавно Байден дважды оконфузился за одно мероприятие. Провалы в памяти президента продолжают веселить народ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





42
Источник
Похожие новости
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве за "Северный поток — 2"
24 августа 2021, 00:40
Украине дали 16 млрд евро, но этого мало: Глава Евросовета высказался о депрессивных регионах
24 августа 2021, 02:30
Афганистан сумел удивить: Топ-5 странных инцидентов при эвакуации
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала ...
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве...
24 августа 2021, 00:40
Украине дали 16 млрд евро, но этого мало: Глава Евросовета высказался о депрессивных ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2021, 06:50
Зеленский официально разрешил отбирать у людей землю
21 августа 2021, 02:05
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве
21 августа 2021, 13:05
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 доказательств
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском языке
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.