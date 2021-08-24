Байден встал на колено перед спортсменками - видео

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент извинился перед всеми "угнетенными"

Американский главнокомандующий решил примкнуть к людям, которые разделяют позиции Black Lives Matter. Президент доказал это делом и опустился на колено перед командой баскетболисток. Официальных заявлений по этому поводу пока не было, однако данный жест однозначно ассоциируется именно с движением BLM.



Любопытный инцидент произошел во время встречи с американскими спортсменами. Главнокомандующий США пообщался с представительницами клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации "Сиэтл Шторм". Среди игроков этого объединения немало темнокожих спортсменок.

Девушки решили оставить президенту памятный подарок и вручили хозяину Овального кабинета футболку баскетболистов с указанием его фамилии и номера 46. Джозеф Байден 46-м по счету занял высокий пост руководителя Соединенных Штатов Америки.

После этого пришло время фотографироваться. Главнокомандующий решил сделать широкий жест и опустился на одно колено. Публика явно не ожидала такого представления и сначала разразилась хохотом, а потом умиленно заохала. Так, стоя на одном колене и с подарком в виде футболки в руках, Байден сфотографировался вместе с баскетболистками.

Движение Black Lives Matter подразумевает под собой необходимость ценить жизни темнокожих, которых на протяжении истории американского государства долгие годы угнетали.

Кстати, недавно Байден дважды оконфузился за одно мероприятие. Провалы в памяти президента продолжают веселить народ.