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Байден вслед за Псаки повторил неудачное высказывание о Латвии
16 октября 2021, 02:40 • 106 • Политика
Сначала пресс-секретарь Белого дома чуть не влипла в дипломатический скандал, но вовремя заметила ошибку. В этот же день на те же грабли наступил президент Байден.
"Неосторожным" назвали СМИ высказывания Псаки во время брифинга, посвящённого проблемам дошкольного образования в Соединённых Штатах. Псаки чуть было не поссорила США и Латвию, когда приводила примеры показателей разных стран.
Одно неосторожное слово могло стать поводом для дипломатического скандала. Однако официальный представитель вовремя заметила свою ошибку:
- заявила Псаки.
В этот же день тему дошкольного образования поднял в своей речи президент Байден. Приводя те же статистические данные по дошкольному обучению в США, он с сожалением заметил, что "даже в Латвии" эти цифры выше.
По этому поводу в своём ТГ-канале высказался Алексей Пушков:
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