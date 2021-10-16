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Байден вслед за Псаки повторил неудачное высказывание о Латвии

16 октября 2021, 02:40  •  106 • Политика
Сначала пресс-секретарь Белого дома чуть не влипла в дипломатический скандал, но вовремя заметила ошибку. В этот же день на те же грабли наступил президент Байден.
"Неосторожным" назвали СМИ высказывания Псаки во время брифинга, посвящённого проблемам дошкольного образования в Соединённых Штатах. Псаки чуть было не поссорила США и Латвию, когда приводила примеры показателей разных стран.
Одно неосторожное слово могло стать поводом для дипломатического скандала. Однако официальный представитель вовремя заметила свою ошибку:
Лишь половина детей трёх-четырёх лет в США получают дошкольное образование. Сравним это с 90-процентными показателями других стран - в Германии, Франции, Великобритании и даже в Латвии... Не надо было говорить "даже". А также в Латвии,
- заявила Псаки.
В этот же день тему дошкольного образования поднял в своей речи президент Байден. Приводя те же статистические данные по дошкольному обучению в США, он с сожалением заметил, что "даже в Латвии" эти цифры выше.
По этому поводу в своём ТГ-канале высказался Алексей Пушков:
Выражение "даже в Латвии" ("Еven in Latvia") - при этом выразительно поднимается вверх указательный палец с ударением на слово "Латвия" - становится мемом. С лёгкой руки Джен Псаки и с тяжёлой руки "самого" президента США. Отныне, надо полагать, и в Риге должны повторять, как верные союзники, вслед за главой США: "Даже у нас, в Латвии..."

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