Байден врёт, обвиняет и угрожает. Путин стоит на своём

Автор:

Сергей Латышев

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поговорили друг с другом по телефону. По инициативе последнего и впервые после липовой победы Байдена на президентских выборах, с чем исключительно вежливый, особенно в таких делах, Путин поздравил его по этой причине далеко не сразу. Видимо, именно поэтому кремлёвский пресс-релиз о телефонном разговоре лидеров обеих стран начинается с поздравления Путиным Байдена "с началом работы на посту президента США". Согласно сайту Кремля, Путин сразу же взял, как говорится, быка за рога, подчеркнув, что "нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества".

Взгляд из Кремля

Москва выделила следующие пункты беседы двух президентов. Во-первых, Путин и Байден выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). В этой связи отмечается, что

в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

Во-вторых, президенты обеих стран обсудили целый комплекс нерешённых международных проблем. Прежде всего – развал Договора по открытому небу, необходимость сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Украину, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. В-третьих, президенты затронули сотрудничество "в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую". В-четвёртых, стороны договорились о продолжении контактов. В Кремле подчеркнули, что в "целом" беседа носила "деловой и откровенный характер".

Ключевое слово тут, безусловно, "в целом", поскольку американский пресс-релиз о том же самом телефонном разговоре создает – в отличие от российского - впечатление, что согласие в позициях сторон это, скорее, исключение. Давайте поэтому ознакомимся теперь и с американским текстом, в котором имеются не упомянутые в российском важные подробности.

Взгляд из Белого дома

Во-первых, американцы требуют "срочно" продлить СНВ-3, "не позднее 5 февраля". Как предупреждал Царьград, тут они на равных готовы сотрудничать с Россией, потому что русские в данной сфере сильны и им ничем не уступают. Но даже при этом мы видим имитацию приказного тона – "срочно", "не позднее"… Во-вторых, стороны "также договорились обсудить стратегическую стабильность по ряду вопросов в сфере контроля над вооружениями и над возникающими проблемами в области безопасности". А далее, и это в-третьих, твёрдо даётся понять, в каком ключе в Вашингтоне собираются это делать:

Президент Байден подтвердил, что США выражают решительную поддержку суверенитету Украины. Он также поднял другие вопросы, вызывающие у него озабоченность, в том числе взлом SolarWinds, сообщения о том, что Россия обещала вознаграждение за убийство американских солдат в Афганистане, (российское) вмешательство в выборы в США в 2020 году и отравление Алексея Навального.

В кремлёвском пресс-релизе, напомним, о Навальном ничего не было.

Завершается пресс-релиз Белого дома вроде бы успокоительно:

"Два президента договорились поддерживать прозрачный и последовательный диалог в будущем". Однако перед этим читаем: "Президент Байден ясно дал понять, что Соединённые Штаты будут твёрдо действовать в целях защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, причиняющие вред нам или нашим союзникам".

Чего на самом деле хотят американцы?

Короче, Байден сообщил Путину, что США заинтересованы и готовы договариваться с Россией там, где они с ней на равных (СНВ-3), но будут "харчить" Москву по всем остальным вопросам, портить ей кровь на Украине. И, чтобы создать для этого дополнительные поводы, намерены повесить на Россию… вмешательство в фальсифицированные демократами выборы 2020 года, очередной кибер-взлом и даже дешёвую байку о плате ГРУ за головы американских военных в Афганистане. Американцы намерены также вовсю мусолить тему Навального, с которым активно сотрудничают в дестабилизации России, и при этом наказывать русских за "вред" союзникам США и им самим. Нужно ли нам этому радоваться? Конечно, нет. Ведь Байден огласил "в целом" программу конфронтации, а не сотрудничества. Неужели Россия на это клюнет?

Что это как не попытка нейтрализация силы России и эксплуатации её слабостей? Это впечатление подтвердила пресс-конференция Байдена в Белом доме, заявившего, что можно сотрудничать с Москвой там, где это выгодно США, и "критиковать" Россию (давайте скажем честно: вредить) везде, где получится.

Я считаю, что мы можем действовать в интересах наших двух стран в вопросе продления СНВ-3 и в то же время ясно давать понять России, что мы очень обеспокоены её поведением – будь то ситуация с Навальным, с Solar Winds или сообщения о награде за головы американцев в Афганистане,

– заявил Байден.

"Я попросил соответствующие ведомства, чтобы они тщательно меня проинформировали по всем этим вопросам, чтобы мне предоставили обновлённую информацию, – добавил он и заверил. – Я без колебаний буду поднимать проблемные вопросы с Россией.

Ну а остальное озвучила пресс-секретарь Белого дома бесподобная Джен Псаки. Она потребовала "немедленно и безусловно" освободить Навального и его сторонников, "задержанных за осуществление их универсальных прав". Эта большая специалистка по географии и другим наукам призвала также Москву "в полной мере сотрудничать с расследованием отравления Алексея Навального, которое ведёт международное сообщество, и достоверно пояснить применение химического оружия на её территории"… Комментарии, как говорится, излишни.

Что имеем в сухом остатке?

Чтобы лучше и нагляднее представить себе, что имеем на выходе, давайте вообразим двух "партнёров", один из которых считает другого старым врагом, не имеющим права существовать, и одиннадцать мечей, один из которых находится в распоряжении России, а десять других – США. Один из этих мечей – СНВ-3, который, как с гордостью сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, "на наших условиях", "без любых дополнений, без каких бы то ни было "довесков" будет продлён на пять лет, обе стороны закопают на этот срок в землю. Как, например, североамериканские индейцы в проигранной ими вчистую конфронтации с переселенцами из Европы "зарывали топор войны", когда временно о чём-то с ними договаривались.