Байден: войска США будут находиться в Афганистане до полной эвакуации американцев или введем санкции

США могут оставить своих военных в Афганистане, если не успеют эвакуировать своих граждан. Об этом заявил президент Джо Байден. В своем интервью ABC он уточнил, что для помощи в вывозе американцев отправлено 6 тысяч военных.

Президент США Джон Байден сообщил, что эвакуация граждан Соединенных штатов должна быть окончена к 31 августа. Он добавил, что пока радикальное движение "Талибан"* сотрудничает с ними по данному вопросу. Для ускорения и безопасности процесса в Афганистан отправлено 6 тысяч военных, которые помогут вывезти находящихся там американцев. По его словам, эта операция будет "короткой по времени, ограниченной по масштабу и сфокусированной на наших целях: вывести наших людей и наших союзников как можно быстрее и безопаснее", сообщает ИА REGNUM.

В тоже время Белый дом признает, что некоторые трудности есть. В частности, неясно, как будут вывозиться местные жители, которые активно сотрудничали с США. В свою очередь Пентагон заявил, что в Кабул прибыло 621 подразделение, которое специализируется на работе на аэродромах.

Кроме военной поддержки при эвакуации, Белый дом пригрозил новому правительству Афганистана санкциями, в том случае, если они будут препятствовать действиям американских военных и помешают эвакуации. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.