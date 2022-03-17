Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО...
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, ...
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Главная / Политика

Байден вновь публично оскорбил Путина. США готовят окончательный разрыв с Россией?

17 марта 2022, 23:00  •  127 • Политика
Ровно год назад, день в день, президент США Джо Байден назвал своего русского коллегу "убийцей". 17 марта этого года он вновь публично оскорбил Владимира Путина. Журналист и телеведущий Руслан Осташко предположил, что Соединённые Штаты готовят окончательный разрыв с Россией.
Байден выступил на традиционном ежегодном мероприятии - обеде друзей Ирландии. Он заявил, что Ирландия и Великобритания в целом против "кровавого диктатора" и "чистейшего головореза" Владимира Путина, якобы ведущего "аморальную войну" против украинцев.
"Президент США, похоже, принял окончательное решение разорвать дипломатические отношения с Россией", - предположил в своём Telegram-канале Руслан Осташко.
Напомним, ранее в кулуарах Белого дома журналисты задали американскому лидеру вопрос, считает ли он Путина военным преступником. Байден ответил быстро и однозначно "нет". Однако через некоторое время он подошёл к задававшим вопрос.
"Я думаю, он военный преступник", - произнёс политик.
В Кремле назвали такие слова "непозволительными, недопустимыми, непростительными".
17 марта 2021 года Джо Байден уже оскорблял президента России, утвердительно ответив на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей". Тогда обсуждалась ситуация с заменой условного срока реальным Алексею Навальному, который был "отравлен" якобы по заказу Кремля ядом из группы "Новичок".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


127
Источник
Похожие новости
17 марта 2022, 13:05
Раненый боец о тяжёлой стычке с неонацистами под Мариуполем: "Это просто жесть"
17 марта 2022, 01:25
Санду выдвинула России два требования по Приднестровью. По чьему приказу?
17 марта 2022, 06:40
"Кровавая провокация радикалов": Дипломаты разоблачили фальшивку с Мариуполем
17 марта 2022, 02:35
Мэра Мелитополя обменяли на девять русских срочников
17 марта 2022, 02:35
"Потом подотрутся этой бумагой": Депутат Госдумы предупредил Мединского о сделке с Украиной
17 марта 2022, 06:40
"Спасатели, тела, люди в горе": Захарова показала "бойню" в СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 марта 2022, 03:11
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
17 марта 2022, 04:55
Украина обменяла группу русских бойцов на опасного чиновника-нациста
17 марта 2022, 13:05
Раненый боец о тяжёлой стычке с неонацистами под Мариуполем: "Это просто жесть&q...
17 марта 2022, 03:10
В Мариуполе ликвидирован один из главных идеологов украинских националистов
17 марта 2022, 01:25
Санду выдвинула России два требования по Приднестровью. По чьему приказу?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2022, 15:15
Пора на перевыборы? Военкор сообщил о провокациях мэра Херсона
14 марта 2022, 08:05
Мария Шукшина ёмко поддела "элитку": "Не хочется быть грубой, но"
15 марта 2022, 17:55
Новый командующий войсками Украины. Кто такой генерал Эдуард Москалёв
11 марта 2022, 15:15
Европа в ужасе от украинских беженцев. Как просители убежища "отблагодарили" за помощь
11 марта 2022, 09:25
"Сколько ещё "Градов" осталось у нациков?": Горловка снова под массированным огнём ВСУ
11 марта 2022, 18:10
"Байден лично прилетел к Зеленскому": Украинский депутат показал "подтверждение"
17 марта 2022, 03:11
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.