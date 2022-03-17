Байден вновь публично оскорбил Путина. США готовят окончательный разрыв с Россией?

Ровно год назад, день в день, президент США Джо Байден назвал своего русского коллегу "убийцей". 17 марта этого года он вновь публично оскорбил Владимира Путина. Журналист и телеведущий Руслан Осташко предположил, что Соединённые Штаты готовят окончательный разрыв с Россией.

Байден выступил на традиционном ежегодном мероприятии - обеде друзей Ирландии. Он заявил, что Ирландия и Великобритания в целом против "кровавого диктатора" и "чистейшего головореза" Владимира Путина, якобы ведущего "аморальную войну" против украинцев.

"Президент США, похоже, принял окончательное решение разорвать дипломатические отношения с Россией", - предположил в своём Telegram-канале Руслан Осташко.

Напомним, ранее в кулуарах Белого дома журналисты задали американскому лидеру вопрос, считает ли он Путина военным преступником. Байден ответил быстро и однозначно "нет". Однако через некоторое время он подошёл к задававшим вопрос.

"Я думаю, он военный преступник", - произнёс политик.

В Кремле назвали такие слова "непозволительными, недопустимыми, непростительными".

17 марта 2021 года Джо Байден уже оскорблял президента России, утвердительно ответив на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей". Тогда обсуждалась ситуация с заменой условного срока реальным Алексею Навальному, который был "отравлен" якобы по заказу Кремля ядом из группы "Новичок".