Байден вновь показал своё пренебрежение к СМИ: Ушёл под крики журналистов

Президент США Джозеф Байден снова проигнорировал острые вопросы журналистов.

В интернете появились новые кадры пренебрежительного отношения президента США Джозефа Байдена к журналистам.

На видео видно, как Байден заканчивает брифинг и уходит, несмотря на то что у представителей СМИ осталось ещё много вопросов. Глава Белого дома уходит под крики журналистов.

Фирменный стиль Джо Байдена... На этот раз особенно громко спрашивали о растущих ценах на газ, Верховном суде, Путине и коммунистическом Китае,

- подписал видео автор канала "Свежести".

Ранее Царьград сообщал, что Байден публично оскорбил журналиста.