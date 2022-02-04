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Байден вновь показал своё пренебрежение к СМИ: Ушёл под крики журналистов

04 февраля 2022, 23:40  •  47 • Политика
Президент США Джозеф Байден снова проигнорировал острые вопросы журналистов.
В интернете появились новые кадры пренебрежительного отношения президента США Джозефа Байдена к журналистам.
На видео видно, как Байден заканчивает брифинг и уходит, несмотря на то что у представителей СМИ осталось ещё много вопросов. Глава Белого дома уходит под крики журналистов.
Фирменный стиль Джо Байдена... На этот раз особенно громко спрашивали о растущих ценах на газ, Верховном суде, Путине и коммунистическом Китае,
- подписал видео автор канала "Свежести".
Ранее Царьград сообщал, что Байден публично оскорбил журналиста.

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