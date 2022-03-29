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Байден вновь оскорбил журналиста и попался на лжи: "Вы, должно быть, глупенький"
29 марта 2022, 17:05 • 143 • Политика
Президент США Джо Байден вновь попался на неадекватных высказываниях о России. Глава Белого дома опять оскорбил журналиста Fox News.
Президент США Джозеф Байден вновь попался на лжи и оскорблении журналистов после своих резких и неподобающих высказываний.
Напомним, в ходе визита американского политика в Европу, в частности в Польшу, Байден сделал ряд двусмысленных и оскорбительных заявлений. В частности, он призвал к смене власти в России, несколько раз публично оскорбил президента России, а также обещал некий "ответ" после якобы планируемого применения химоружия на Украине.
Также Байден в ходе общения с американскими военными намекнул, что их могут отправить на Украину. Все эти заявления вызвали переполох в среде союзников США в ЕС и НАТО, многие лидеры поспешили откреститься от неадекватных заявлений главы Белого дома.
В США журналисты попытались прояснить позицию Байдена по сделанным заявлениям. Однако президент США вновь обвинил именно журналистов в том, что они исказили его слова, и опять опустился до прямых оскорблений работников американских СМИ.
"Прозвучало всё так, будто вы сказали американским военным, что они отправятся на Украину, будто США собираются применить химическое оружие и будто вы призывали к смене режима в России", - обратился к Байдену журналист Fox News Питер Дуси.
- ответил Байден в своейственной ему хамской манере.
Как сообщал Царьград, журналист Fox News Питер Дуси уже не в первый раз получает оскорбления от лидера США. Ранее Байден на вопрос о рекордном уровне инфляции в США назвал корреспондента "тупым сукиным сыном".
Также Байден вновь отказался от своих слов о смене власти в России. СМИ США показали, что вопросы на пресс-конференции о Путине и смене режима были заранее согласованы, а ответы Байден читал с листа.
"Я выражал моральное возмущение действиями этого человека, я не имел в виду изменение политики", - прочитал Байден ответ со шпаргалки на заранее согласованный вопрос.
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