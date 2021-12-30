Байден в разговоре с Путиным напомнит о трёх вещах

Президент США Джо Байден намерен в разговоре с русским коллегой Владимиром Путиным напомнить о трёх вещах. Переговоры запланированы на поздний вечер 30 декабря.

30 декабря в 23:30 по московскому времени должен состояться телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Инициатором беседы стал Кремль, подчёркивается в публикации издания The Washington Post. В статье со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома говорится, что американский лидер намерен напомнить Путину о трёх вещах.

"США готовы ответить на дальнейшие вторжения экономическими санкциями, усилением НАТО и помощью Украине", - сказано в статье.

При этом отмечается, что Вашингтон, несмотря на это, готов действовать дипломатично. Утверждается, что готовность ответить продиктована "ростом военной активности России у границ с Украиной".