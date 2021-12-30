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Байден в разговоре с Путиным напомнит о трёх вещах

30 декабря 2021, 22:55  •  117 • Политика
Президент США Джо Байден намерен в разговоре с русским коллегой Владимиром Путиным напомнить о трёх вещах. Переговоры запланированы на поздний вечер 30 декабря.
30 декабря в 23:30 по московскому времени должен состояться телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом.
Инициатором беседы стал Кремль, подчёркивается в публикации издания The Washington Post. В статье со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома говорится, что американский лидер намерен напомнить Путину о трёх вещах.
"США готовы ответить на дальнейшие вторжения экономическими санкциями, усилением НАТО и помощью Украине", - сказано в статье.
При этом отмечается, что Вашингтон, несмотря на это, готов действовать дипломатично. Утверждается, что готовность ответить продиктована "ростом военной активности России у границ с Украиной".

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