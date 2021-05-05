Байден в кукольном домике? Фото с президентом США вызвало насмешки

Фотография визита четы Байденов семьи бывшего президента США Джимми Картера вызывала насмешки пользователей Twitter. Фотограф явно ошибся в выборе широкоугольного объектива, из-за чего на снимке Джо и Джилл Байден кажутся больше, чем есть на самом деле.

Едкие комментарии буквально обрушились на фото:

"Как будто Картеры живут в кукольном домике";

"Будто к хоббитам в гости зашли".

Известный журналист Юлия Витязева, увидев фото, заявила: " Фотографа – расстрелять, пресс-службу Байдена – на Колыму ".

Фотографии семейной четы Байденов не первый раз вызывают шквал критики. Ранее предметом обсуждений в интернете стали наряды внуков президента США, в которых они появились на инаугурации Джо Байдена. Шелковое розовое платье одной из внучек стоило 1575 долларов США, а коралловое платье другой – 1995 долларов США.