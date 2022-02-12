Байден уже не с нами? Политолог указал на необратимые изменения

Политолог, американист Владимир Ващенко нашёл логичное объяснение странному и противоречивому поведению Джо Байдена. Он считает, что американский президент в силу возраста уже не совсем понимает, что происходит, поэтому, например, начал призывать своих сограждан срочно покинуть Украину.

Президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые сейчас находятся на Украине, бежать из неё. Вывозить специально граждан США не будут, даже если пресловутое вторжение России всё же начнётся, предупредил хозяин Белого дома.

Это заявление выглядит весьма странно и противоречиво, если вспомнить, что Байден говорил раньше. Американист, политолог Владимир Ващенко напомнил: Байден буквально недавно пообещал, что американских войск на Украине не будет. "То есть третья мировая отменяется, и конфликт с НАТО тоже отменяется, по крайней мере можно сделать вывод такой и из слов Байдена, и из слов Макрона, которые прозвучали после его беседы с Путиным", - пояснил политолог.

При этом он призывает граждан США покинуть страну. Почему, непонятно,

- отметил Ващенко в разговоре с Царьградом.

Такую непоследовательность можно объяснить только двумя причинами, считает эксперт. "Во-первых, у Байдена есть некое общее представление, что Украина непременно вступит в войну с Россией и агрессором здесь будет Россия, по его мнению, - это общее место, от которого он отталкивается", - рассказал Владимир Ващенко.

Политолог не исключил, что у американского лидера уже начались определённые возрастные изменения:

"Он уже в силу сервильного возраста не очень критически воспринимает эти вещи, которые рассказывают ему представители его администрации, а просто принимает их за такое общее место, которое не нужно подвергать критике, как аксиому, не требующую доказательств".

В то же время, добавил наш собеседник, Байден не хочет вступать в прямой военный конфликт с Россией: "Какое-то понимание, что ядерная война никому не нужна и победителей в ней не бывает, оно, конечно, есть".

По мнению Ващенко, нагнетание ситуации сейчас выгодно в первую очередь Киеву: "Зеленскому хочется на второй срок, и ему нужно использовать эту непростую политическую ситуацию, чтобы поднять свой рейтинг, который у него сейчас крайне невысокий". С другой стороны, США откровенно используют самого Зеленского, чтобы шантажировать Россию, допустил американист.