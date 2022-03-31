Байден устроил шоу из вакцинации в Белом доме. Но случайно сдал всех

Президенту США Джо Байдену пришлось проигнорировать злободневные вопросы журналистов. Они посыпались в тот момент, когда главе Штатов делали прививку на сцене.

В Белом доме готовились провести публичную вакцинацию президента США Джо Байдена. Это уже повторная прививка. Само действо было призвано произвести впечатление на электорат и заманить американцев на прививочные пункты. Пандемия в Штатах хоть и идёт на спад, но далека от завершения. Да и повестку надо бы сменить - слишком много у американцев вопросов про взлёт цен на бензин и исчезающие с прилавков продукты.

Байдена вывели на сцену, усадили на стул, закатали рукав… "Не понимаю, почему я должен делать это на сцене", - признался американский президент и сорвал весь замысел пиарщиков.

Не поняли смысла шоу и собранные на представление американские журналисты. Они засыпали Джо Байдена вопросами об Украине, России, данных разведки и политических прогнозах. Президент сделал вид, что не слышит, и сосредоточился на том, насколько тщательно протирают ему кожу перед уколом.