Байден уснул во время конференции по климату - видео

Джо Байден. Фото: Pignatelli / EUC / www.globallookpress.com

Уставшего главу государства выручил помощник

Американский лидер Джо Байден решил задремать во время утомительного вступления на саммите по климатическим изменениям, который проходит в Глазго. На помощь президенту Соединенных Штатов подоспел помощник, разбудивший главу государства.

1 ноября в Шотландии прошел первый день саммита, организованного на платформе ООН. Цель мероприятия заключается в консолидации усилий на международном уровне для решения усугубляющейся проблемы. Джо Байден оказался одним из многих, кто прибыл в Глазго для выступления со своей речью.

На опубликованном видео можно заметить, что президент прикрывает глаза, а затем погружается в дремоту. Однако через несколько секунд его разбудил помощник, подоспевший с какой-то информацией. Ролик заканчивается тем, что президент хлопает вместе с остальными после открывающей речи.

В социльной сети "Твиттер", где и распространилась упомянутая видеозапись, многие раскритиковали президента США. Впрочем, некоторые напомнили, что Байден находится уже в достаточно преклонном возрасте, а потому заслуживает понимания. А некоторые выдали свою версию, заявив, что президент решил отдохнуть из-за утомительной и непростой смены часовых поясов.

"Ему ведь уже 78 лет. Со спиной не все в порядке. Скорее всего, причиной стала смена часовых поясов с недосыпом. Я не понимаю, почему вы все это ретвитите", – написал один из комментаторов.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021

Ранее Байден выступил на заводе по производству автомобилей Ford. Президент допустил оговорку, сообщив, что 180 лет назад его впервые выбрали в правительство.