Байден ушёл от вопроса о Путине ловким движением руки

Президент США Джо Байден ушёл от ответа на вопрос о встрече с лидером России Владимиром Путиным ловким движением руки. Кадры с реакцией Байдена разошлись по Сети.

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос, будет ли он выдвигать какие-либо дополнительные условия для встречи с главой России Владимиром Путиным.

"Я обсужу это в другой день", — сказал американский лидер журналистам, при этом подняв руку с вытянутым указательным пальцем вверх.

Ранее стало известно, что Байден предложил Путину встретиться лично в третьей стране в ближайшие недели. По словам главы МИДа России Сергея Лаврова, Москва позитивно относится к этой идеи и изучает её.