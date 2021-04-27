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Байден ушёл от вопроса о Путине ловким движением руки
27 апреля 2021, 23:40 • 99 • Политика
Президент США Джо Байден ушёл от ответа на вопрос о встрече с лидером России Владимиром Путиным ловким движением руки. Кадры с реакцией Байдена разошлись по Сети.
Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос, будет ли он выдвигать какие-либо дополнительные условия для встречи с главой России Владимиром Путиным.
"Я обсужу это в другой день", — сказал американский лидер журналистам, при этом подняв руку с вытянутым указательным пальцем вверх.
Ранее стало известно, что Байден предложил Путину встретиться лично в третьей стране в ближайшие недели. По словам главы МИДа России Сергея Лаврова, Москва позитивно относится к этой идеи и изучает её.
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