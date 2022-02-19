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Байден ушёл от прессы под смех в спину: позорное бегство попало на видео
19 февраля 2022, 13:05 • 119 • Политика
Президента США Джо Байдена журналисты местного пула дважды подняли на смех в отсутствие главы Белого дома. В первый раз, пока ожидали выступления президента, второй - уже в спину, когда Байден закрывал дверь в зал. И оба раза попали на видео.
"Good byyye! ("До свидания!" - англ.)", - понеслось в спину Джо Байдена со стороны журналистов, едва президент США начал закрывать за собой дверь, в очередной раз позорно сбежав от прессы.
Женский смех колокольчиком разнёсся по залу, где минутой ранее глава Белого дома высказался о ситуации с Украиной и грядущим "вторжением" России. Это очень хорошо было видно и слышно на видео, которое мгновенно разлетелось по Сети.
К слову, и в ожидании президента, до его появления, местные журналисты тоже много шутили и смеялись.
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