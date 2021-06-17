Байден, умоляя журналистов, подарил миру новый мем

Президент США Джо Байден попросил журналистов быть чуточку оптимистичнее.

В Сети появилось фото, на котором глава США Джо Байден умоляет журналистов быть хотя бы чуть-чуть оптимистичнее, сложив большой и указательный пальцы.

"Подарил новый мем. На донышке", - написала в своём телеграм-канале журналистка Ольга Скабеева.

Фото: Скриншот https://t.me/skabeeva

Ранее, 16 июня, после встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена каждый дал пресс-конференцию. Владимир Путин рассказал, что встреча прошла хорошо. Также лидеры договорились о возвращении послов России и США к работе.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть о чём говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решения", - сказал Путин.