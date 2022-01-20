Байден уговаривает Россию вторгнуться на Украину, но не очень глубоко • 166 • Аналитика © AP Photo / Susan Walsh Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне "Иди и оккупируй Украину!" — так президент США Джо Байден обратился к Владимиру Путину на своей пресс-конференции. Само собой, фраза вырвана из контекста, поскольку речь идет о "высокой цене, которую Россия заплатит за вторжение". Но в целом все выглядит именно так, будто Запад (во всяком случае, США и Британия) просто умоляет Россию как можно быстрее, желательно до конца зимы, напасть на Украину и оккупировать ее или хотя бы какую-то ее часть. Сумбурные ремарки Байдена насчет различной цены за разный масштаб "вторжения" уже начинают напоминать аукцион. Украинские чиновники возмущенно комментируют его слова: "Это дает Путину зеленый свет для вхождения на Украину по его усмотрению, <…> Киев ошеломлен". Да что там украинцы — даже журналисты CNN, старательно обслуживающие демократов, не смогли сдержать своего удивления. Слова Байдена о том, что Москва дорого заплатит за "вторжение" (invasion), но не очень дорого — просто за "небольшое вторжение" (minorincursion), вызвали настоящий шок в среде многочисленных кремленологов. Так, американский колумнист Washington Examiner Том Роган, прославившийся призывом к Украине нанести ракетный удар по Крымскому мосту, осмелился жестко раскритиковать своего президента: "Его предположение о том, что "незначительное вторжение" России не приведет к серьезным санкциям, было глупым и отражает более глубокие недостатки его политики по Украине". А вообще, если почитать комментарии официальных подчиненных Байдена и статьи западной прессы последних нескольких недель, складывается впечатление, что на "украинском фронте" война идет полным ходом, Россия давно уже "вторглась", а защитники Украины из последних сил сдерживают полчища захватчиков, отчаянно взывая к Западу о помощи. А что еще может подумать рядовой британец, который во всех киосках или в метро видит первые страницы своих газет, на которых огромными буквами написано: "Британские войска отправлены на Украину"? Конечно, у него складывается стойкое убеждение, что в какой-то далекой стране под названием Украина в разгаре широкомасштабная война против России, поскольку тут же поясняется, что британцы едут сражаться против "танков и военных самолетов Путина". И неважно, сколько раз Россия устами своих высших государственных деятелей и дипломатов разъясняла, что у нас нет планов вторгаться на Украину — ни глубоко, ни как-то иначе. Мы же понимаем, что эти заявления в заголовки и в бегущие строки никто не выносит. В лучшем случае их цитируют где-то в середине статьи или телесюжета, а зачастую даже не упоминают. Вот и уверена западная публика в том, что "российское вторжение" идет полным ходом. Как говорил персонаж классического голливудского фильма "Хвост виляет собакой", описывая похожую выдуманную войну: "я же видел это по телевизору". Например, британская The Times откомандировала на "украинский фронт" одного из самых известных своих военкоров Энтони Лойда, который появляется исключительно там, где идут боевые сражения. И он уже несколько дней на регулярной основе передает свои репортажи из окопов "российско-украинской войны" в Донбассе, хотя до сих пор базировался в Афганистане. Причем преподносится все это именно как война Украины с Россией. Так, его собеседники из Вооруженных сил Украины заявляют: "Предательство со стороны нашего собственного народа даже хуже нашей нелюбви к русскому оккупанту". У британского читателя не должно остаться сомнений в том, что украинские солдаты борются именно с русскими. А значит, давно анонсированное "вторжение" уже на полном ходу. Если же описывать, сколько полос западной прессы посвящено картам и планам "российского вторжения на Украину", то уже можно отдельный том выпускать. Такое впечатление, что нашему Генштабу западные "стратеги" даже работы не оставили, подробно планируя войну за него. Причем никто особо и не задается вопросами, состоится ли это вторжение, зачем оно понадобилось бы России, есть ли иные варианты. Расхождения лишь в том, когда начнется наступление (да-да, русские танки ждут лишь, когда почва на Украине замерзнет), ограничатся ли русские тем самым "незначительным вторжением" или будут брать Киев, сколько времени продержатся украинские войска. Так, голландские военные аналитики считают, что минут 30-40. В неспособности украинских вооруженных сил противостоять "российским захватчикам", похоже, мало кто сомневается. Например, военный стратег Forbes Дэвид Экс рассуждает по поводу того, что главной проблемой для российской армии на Украине станет не само по себе наступление, а логистические проблемы, связанные с трудностью снабжения при продвижении вглубь территории. Причем обратите внимание на темы колонок сего аналитика на сайте Forbes только за последнюю неделю: "Подлодки российского Черноморского флота могут сыграть решающую роль в ходе вторжения на Украину", "Россия отрепетировала вторжение амфибий на Украину, но это наименьшая из проблем Киева", "У российской армии недостаточно грузовиков для того, чтобы быстро разгромить Украину". И все в таком же духе! Никакой же паранойи, правда? Западная публика настолько увязла в тематике "российско-украинской войны", что газетчики уже используют ее в качестве иллюстрации своих внутренних событий. Так, голландская газета NRC поместила карикатуру, на которой жаркие дебаты в парламенте Нидерландов сравниваются с танковыми и авиационными ударами по Украине — как будто бы они действительно происходят. Видимо, и у автора рисунка, и у читателя газеты даже вопросов по поводу такого фона не возникает: они же знают, что война в разгаре, "я же видел это по телевизору". А британская пресса (абсолютный лидер по нагнетанию "украинских" страстей) использует тему "вторжения на Украину" даже для того, чтобы убедить парламентариев не отстранять оскандалившегося премьер-министра Бориса Джонсона. Скажем, главный аргумент от Daily Mail сводится к тому, что нельзя требовать отставки премьера, когда "Путин готовится развязать войну". Эдак они скоро и выборы у себя отменят ввиду того, что "коварный враг на пороге". Но больше всех от этой истерии страдает, конечно, Украина, в полной мере прочувствовавшая на себе незавидную роль Албании, против которой США развязали мифическую войну в упомянутом голливудском фильме. По комментариям и действиям украинских властей видна их полная растерянность. Уж они-то хорошо знают, что Россия не готовится вторгаться, если сама Украина не совершит широкомасштабную провокацию против российских граждан или территорий. Достаточно вспомнить, что первые публикации американских СМИ о невиданной "концентрации российской военной техники у украинских границ" сами украинские чиновники не просто гневно отвергли, а назвали "сознательной дезинформацией", причем якобы распространяемой Россией. Затем, когда фейки о "российской угрозе" стали распространять на самом высшем уровне в США и в Европе, Украина вынуждена была их подтверждать, но чувствовалось, что делается это с опаской. Видимо, сейчас масштаб истерики вокруг мнимого вторжения не на шутку встревожил Украину. Там вдруг начали понимать, что ее и в самом деле толкают не к виртуальной, а к реальной войне, а это уже сильно бьет по экономике. Поэтому сначала руководители правящей партии "Слуга народа" заговорили о кампании фейков с целью "нагнетания ситуации". Причем они скромно умолчали, что фейки эти распространяются американскими СМИ и опровергаются как раз российскими. На улицы казахов вывели пенсионный возраст, детские пособия и платные дороги А вершиной проявления беспокойства стало вчерашнее видеообращение Владимира Зеленского, записанное сразу после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Президент Украины открыто призвал сограждан прекратить панику, заявив: "Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией. О том, что вторжение может начаться прямо завтра <…> Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них". Почему-то глава украинской державы тоже не разъяснил источник этого ажиотажа. А то ведь пришлось бы прямо обвинять все руководство США и собственные же СМИ, которые уже несколько недель рассказывают украинцам, как им собирать "тревожные чемоданчики" и почему надо срочно снимать наличные в банкоматах. Правда, сам Зеленский даже и не заметил, как подлил масла в этот панический пожар. Призвав своих граждан все-таки не снимать наличность и "не бежать за гречкой и спичками", он не нашел более мудрого аргумента, заявив, что эти действия не остановят войны. Как будто люди снимают наличность и раскупают гречку для предотвращения войны, а не для того, чтобы выжить в случае ее начала. Нет никаких сомнений в том, что Запад сознательно нагнетает панику вокруг "вторжения России". Видимо, Вашингтону после сокрушительного фиаско в Кабуле очень нужна победа над более сильным противником. А поскольку победить Россию он может лишь в альтернативной реальности, этот виртуальный мир сейчас и создается. Данная технология описана в книге Ларри Бейнхарта "Американский герой" (собственно, идея которой и легла в основу фильма "Хвост виляет собакой"): "Необязательно выигрывать войну на поле битвы, главное — выиграть ее в СМИ. Можно потерпеть поражение в бою, но одержать верх на телеэкране, и победа будет за нами. Война целиком превратилась в медиапроект". Похоже, медиапроект "Вторжение России на Украину" подходит к кульминационной фазе, раз Байден уже предлагает Москве торговаться по поводу масштаба "вторжения", а Зеленский отчаянно пытается погасить панику у себя в стране. Лишь бы в определенный момент ведущие акторы не пропустили грань между реальностью и виртуальными угрозами — последствия ошибки могут быть серьезными. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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