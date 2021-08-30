Байден угодил в новый конфуз перед камерами: Президента США подвели уши

Джо Байден забыл снять маску с одного уха во время пресс-конференции по поводу урагана "Ида". Маска висела на одном ухе всё выступление, сбивая зрителей с серьёзного тона.

Президент США Джо Байден угодил в новый конфуз перед телекамерами. Престарелый американский лидер забыл снять свою медицинскую маску с одного уха во время пресс-конференции.

Инцидент произошёл, когда Байден озвучивал последнюю информацию относительно урагана "Ида". Он снял маску с одного уха, но забыл снять её со второго. В итоге маска так и болталась на ухе, создавая комический эффект.

Для критиков американского лидера это стало очередным подтверждением, что тот не располагает необходимым физическим и ментальным здоровьем для исполнения своих обязанностей. Ранее президент США заснул перед телекамерами прямо на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании 2020 года Дональд Трамп окрестил своего оппонента Сонным Джо. А публичные выступления, на которых Байден путал и забывал всё, что только возможно, лишь подтверждали обидное прозвище.