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Байден угодил в новый конфуз перед камерами: Президента США подвели уши
30 августа 2021, 23:30 • 109 • Политика
Джо Байден забыл снять маску с одного уха во время пресс-конференции по поводу урагана "Ида". Маска висела на одном ухе всё выступление, сбивая зрителей с серьёзного тона.
Президент США Джо Байден угодил в новый конфуз перед телекамерами. Престарелый американский лидер забыл снять свою медицинскую маску с одного уха во время пресс-конференции.
Инцидент произошёл, когда Байден озвучивал последнюю информацию относительно урагана "Ида". Он снял маску с одного уха, но забыл снять её со второго. В итоге маска так и болталась на ухе, создавая комический эффект.
Для критиков американского лидера это стало очередным подтверждением, что тот не располагает необходимым физическим и ментальным здоровьем для исполнения своих обязанностей. Ранее президент США заснул перед телекамерами прямо на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Напомним, что в ходе предвыборной кампании 2020 года Дональд Трамп окрестил своего оппонента Сонным Джо. А публичные выступления, на которых Байден путал и забывал всё, что только возможно, лишь подтверждали обидное прозвище.
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