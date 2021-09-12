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Байден удивил странным поступком во время выступления жены: Виновато мороженое

12 сентября 2021, 13:05  •  139 • Политика
Президент США Джозеф Байден вновь попал впросак во время визита в школу вместе с супругой Джилл Байден. Инцидент попал на видео.
Президент США Джозеф Байден вновь повел себя странно во время пресс-конференции в одной из школ США.
Глава государства прибыл на мероприятие вместе со своей супругой Джилл Байден. В то время как супруга президента начала говорить речь школьникам и учителям, президент сначала начал вглядываться вдаль из-под ладони, потом обернулся, как будто его кто-то окликнул, и ушел. Байден вернулся к трибуне через несколько секунд.
Визит проходил одновременно в нашей и параллельной вселенных. В последней Джо не устоял перед фургоном мороженщика
- пошутили авторы Telegram-канала Коза кричала.
Также авторы предположили, что Байден "просто отлучился пописать".

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