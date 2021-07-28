Байден уделил Тихановской всего 15 минут. Она оправдалась: слишком занят

Президент США Джо Байден смог уделить белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской всего 15 минут. Она оправдалась перед журналистами: американский лидер был слишком занят.

Тихановская прокомментировала переговоры с Байденом, которые состоялись в среду, 28 июля. В разговоре с журналистами американской радиовещательной корпорации "Голос Америки"* оппозиционерка заявила, что встреча проходила в доброжелательном ключе.

Да, я встретилась с президентом США. Вы знаете, насколько плотное расписание у президента Байдена. Времени мы провели вместе немного, порядка 15 минут, но это была очень тёплая встреча, - отметила она.

Видео с комментарием Тихановской выложила у себя в Telegram телеведущая Ольга Скабеева.

Ранее оппозиционный украинский видеоблогер Ольга Шарий отметила, что самопровозглашённый "президент" Белоруссии Тихановская оказалась важнее для США, чем законно избранный президент Украины Владимир Зеленский. Ведь американский лидер смог найти время для встречи с "президентом Светой", а встреча с Зеленским отложена до конца августа.

Напомним, что Тихановская проиграла на президентских выборах в Белоруссии в августе прошлого года, после чего бежала в Литву, откуда начала организовывать массовые беспорядки на родине. Несмотря на отсутствие хоть какого-либо государственного статуса, Тихановскую активно принимают в западных странах. С ней, в частности, уже встречались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

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