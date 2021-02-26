Байден ударом по Сирии прощупывает Россию на прочность

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Вашингтон планирует сдерживать Москву любыми средствами и на всех направлениях

Новый президент США Джо Байден авиаударом на востоке Сирии дал понять Москве, что будет "давить" на Россию по всем фронтам – от Арктики до экватора, проверяя ее на прочность. Такой точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя сегодняшнее бомбометание Пентагона территории САР.

"Это сигнал в первую очередь для России, чьей союзницей Сирия и является. О том, что нас будут активнейшим образом "прощупывать на прочность" везде, где только можно, от Черного моря до Балтики, в Арктике, да и вообще на всей международной арене", – сказал специалист изданию "Свободная пресса".

Он подчеркнул, что это послание из Вашингтона посылает Москве новая администрация, которая в отношении России будет действовать более жестко, чем предыдущая. Сотрудничать Белый дом станет крайне избирательно и лишь в тех сферах, которые выгодны американцам, как, например, в вопросе договора СНВ-3.

"Таким образом Америка продемонстрировала – Россия будет сдерживаться всеми силами и средствами, а мировой либеральный порядок будет усилен", – резюмировал Блорхин.

После пятничной атаки издание отметило, как в последнее время не раз из-за океана звучали мантры команды Байдена, да и самого президента, о том, что "Америка вернулась". О них же вспомнил и член Совфеда Алексей Пушков, реагируя на бомбежку Пентагона.

"Возвращается, как привыкла, через военные удары и через трупы. Это и есть "американское лидерство"", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

По его мнению, на иное лидерство Вашингтон и не способен.



Напомним, ранее сегодня пентагоновцы нанесли удар по проиранскому ополчению в провинции Дейр-эз-Зор, уничтожив несколько объектов инфраструктуры шиитских группировок. В Пентагоне данный авианалет назвали ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. По предварительным данным, погибли 17 человек.



Позже глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США уведомили российскую сторону о готовности нанести удар в Сирии за несколько минут до самой атаки. При этом наш министр не преминул напомнить, что Штаты находятся на территории САР незаконно.

