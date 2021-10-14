Байден ударился в бега на глазах всего мира - видео

Президент США Джо Байден в очередной раз ударился в бега на глазах всего мира. Услышав от журналистов неудобный вопрос. На этот раз о ценах на бензин.

Простой и эффективный, но бьющий по репутации способ избрал для себя президент США Джо Байден, чтобы уйти от неудобных для американских властей вопросов журналистов. Глава Белого дома уходит от этих самых вопросов в самом прямом смысле этого слова - просто сбегает каждый раз, когда слышит во время брифинга то, на что отвечать не хочет.

Очередной побег от прессы случился после того, как у Байдена поинтересовались его планами и действиями по снижению цен на бензин в стране.

Президент США просто поблагодарил всех присутствующих на встрече журналистов, развернулся и бодрой походкой ударился в бега на глазах у всего мира. Видео инцидента сейчас активно распространяется по сети и явно не добавляет очков к имиджу американского лидера.