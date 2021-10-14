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Байден ударился в бега на глазах всего мира - видео
14 октября 2021, 06:55 • 36 • Политика
Президент США Джо Байден в очередной раз ударился в бега на глазах всего мира. Услышав от журналистов неудобный вопрос. На этот раз о ценах на бензин.
Простой и эффективный, но бьющий по репутации способ избрал для себя президент США Джо Байден, чтобы уйти от неудобных для американских властей вопросов журналистов. Глава Белого дома уходит от этих самых вопросов в самом прямом смысле этого слова - просто сбегает каждый раз, когда слышит во время брифинга то, на что отвечать не хочет.
Очередной побег от прессы случился после того, как у Байдена поинтересовались его планами и действиями по снижению цен на бензин в стране.
Президент США просто поблагодарил всех присутствующих на встрече журналистов, развернулся и бодрой походкой ударился в бега на глазах у всего мира. Видео инцидента сейчас активно распространяется по сети и явно не добавляет очков к имиджу американского лидера.
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