Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Президента США не устроили инициативы совета нацбезопасности

В прессу просочилась любопытная информация о том, что американский лидер Джо Байден несколько раз отправлял предложение по новому санкционному удару против России на доработку. Впрочем, для нашей страны в этом нет ничего хорошего – причиной недовольства президента США являлось то, что рестрикции недостаточно жесткие.



Так, по данным рубежного издания Politico, соответствующие предложения на рассмотрение Байдену предоставляли сотрудники совета нацбезопасности Соединенных Штатов Америки. Однако президент целых три раза отвергал их, требуя разработать стратегию нанесения более серьезного удара по нашей стране. Такая ситуация, по данным журналистов, разворачивалась в течение текущего года. Издание получило любопытные сведения от нескольких экс-чиновников, которые хорошо знакомы с данными обстоятельствами.

Также один из собеседников Politico убежден, что американский лидер стремился проявить гуманность и не хотел, чтобы санкционная дубина Америки сильно ударила по простым жителям нашей страны. Мол, рестрикции должны быть хитроумными, чтобы повлиять на поведение Кремля, а не разрушать экономику России. Почему американцы считают, что вправе навязывать другой стране свою волю, чиновник не пояснил.

Накануне, 15 ноября, стало известно, что коалиция западных государств готовит новый антироссийский пакет санкций.