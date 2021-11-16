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Байден три раза отклонял санкции против России: Источник объяснил - дело не в доброте

16 ноября 2021, 13:00  •  121 • Политика
По данным газеты Politico со ссылкой на двух бывших американских чиновников, президент США Джо Байден трижды отклонял санкции против России. При этом один из информаторов прямо объяснил - дело не в доброте.
Как сообщает издание со ссылкой на экс-чиновника, после обращения представителей Совета национальной безопасности США к Байдену с предложенным пакетом санкций против России, он три раза отправлял этот пакет обратно на доработку. Оказалось, что президент США считал предложенный пакет мер недостаточно жёстким.
При этом один из высокопоставленных представителей администрации Байдена, комментируя этот инсайд, заявил о том, что, мол, президент требовал доработать пакет так, чтобы он не причинял вред народу России, а действовал якобы только в отношении правительства.

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