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Байден толкает Россию назад к Ельцину - Anadolu

08 мая 2021, 13:45  •  171 • Политика
Автор турецкого издания Anadolu считает, что новый президент США Джо Байден буквально толкает Россию на несколько десятилетий назад. Он якобы мечтает вернуть русских в эпоху Ельцина, когда наша страна не имела большого веса в мировой политике.
Новый виток напряжённости в отношениях США и России и нежелание американских властей сотрудничать с Кремлём говорят о том, что Белый дом недоволен усилением позиций Москвы. Об этом пишет в своей статье автор турецкого Anadolu обозреватель Ильяс Кемалоглу.
По мнению журналиста, в годы правления Дональда Трампа России удалось обеспечить себе влияние на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа. И это не нравится новому американскому лидеру, который делает всё, чтобы ослабить позицию Кремля в геополитическом масштабе.
В частности, Белый дом не одобряет тесное сотрудничество России и Турции, пишет Кемалоглу. Кроме того, на Россию давят санкциями и угрозами, вынуждая прервать строительство газопровода "Северный поток - 2". Недавняя высылка русских дипломатов из Чехии и Болгарии - ещё один вид "наказания" строптивых русских, уверен эксперт.
Тем не менее в некоторых вопросах Вашингтон не против сотрудничества с Москвой, если это отвечает американским интересам. Например, в 2020 году США резко увеличили закупки нефти у России.
Кемалоглу приходит к выводу, что власти США намеренно двигают Россию во времена, когда страной руководил Борис Ельцин, таким образом снизив её активность на международной арене. Однако Вашингтону вряд ли удастся осуществить свои планы, полагает турецкий автор: он считает, что Москва сегодня слишком могущественна в самых разных областях, от военной до медицинской.

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